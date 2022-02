Recientemente la cantante Rihanna compartió la gran noticia sobre su embarazo con el rapero A$ap Rocky, luego de aparecer en redes sociales en un par de fotografías donde la cantante se le ve con joyas y mostrando su panza a lado de ‘el amor de su vida’, como se ha referido.

La cantante festeja con una nueva noticia y en esta ocasión se trata de algo profesional, pues presenta una linea nueva de labiales en su marca de maquillaje, apareciendo en portada de catálogo.

La línea de maquillaje Fenty Beauty, de Rihanna la ha llevado a convertirse en la segunda mujer más rica del mundo, pues las ganancias que aporta dicha empresa, suman el 50 por ciento de su fortuna, así lo dio a conocer Forbes.

Sin duda alguna la estrella de pop ha compartido en redes y dada a sus fans que se encuentra en la mejor etapa de su vida. Algo que sus seguidores, compañeros y amigos se han alegrado por ella.

Por su parte la página Fenty Beauty compartió recientemente el promocional donde se ve a Rihanna luciendo una labial rojo y una vicera transparente del mismo color, junto a más modelos con diferentes colores y tipos de labiales.

Anunciando la nueva colección llamada ’10 rojos atrevidos y nudes clásicos’.

En otra publicación anterior compartió un momento inesperado en una tienda de Sephora, un día común para los trabajadores, Rihanna apareció sorpresivamente regalandoles un gran momento a los presentes.

El video tomado por uno de estos trabajadores fue compartido por la misma cuenta de la cantante y Fenty Beauty la cual esta coludida con la linea de cosméticos que promociona al igual que otras marcas y que tiene convenio entre si.

En la publicación original dice: «Rihanna recibida por los trabajadores de sephora en la calle 34 anoche. esto es tan lindo y saludable».

Mientras que la marca de cosméticos mencionó: «POV (Cuando): Te diriges a @Sephora para tu recarga habitual de Gloss Bomb y @Rihanna se detiene luciendo como una deliciosa dosis de vitamina C».

POV: You head to @Sephora for ya usual Gloss Bomb re-up and @Rihanna pulls up looking like a delicious dose of Vitamin C. 🍊🧡 https://t.co/7YafdwQEmC

— FENTY BEAUTY (@fentybeauty) January 27, 2022