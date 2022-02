Analizar ingresos, gastos y deducibles en la actividad profesional médica para una mejor toma de decisiones en el pago de impuestos, ante los cambios de la Reforma Fiscal 2022 para médicos y especialistas de salud, es uno de los principales desafíos tributarios este año, aseguró Alejandro Barrera Fernández, Socio de Basham, firma legal de servicios integrales líder en Latinoamérica.

Al participar en el Webinar “Temas Fiscales de Consultorio”, el experto expuso los principales cambios y adecuaciones de la Reforma Fiscal 2022 para el sector salud incluyendo el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), y también analizó aspectos de preocupaciones cómo la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI y diversos aspectos fiscales que afrontan los que ejercen la actividad profesional médica.

Una de las recomendaciones más importantes que hizo el experto es: “realizar una cuidadosa revisión de ingresos y egresos”, porque “el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), establece una tasa menor, y puede ser engañoso. Se debe realizar un análisis para reportar bajo el régimen que convenga más, si por el RESICO o el Régimen de Incorporación Fiscal que sigue vigente y pueden continuar en este”.

No aumentan impuestos; pero existen nuevas estrategias para cobrar más.

“La nueva Reforma Fiscal, no crea nuevos impuestos ni aumenta tasas, sin embargo, existen otras estrategias para el cobro de más impuestos a los contribuyentes, aunque la situación económica va a la baja hubo récord en recaudación”, explicó Alejandro Barrera Fernández, Especialista en Fiscal.

El especialista indicó que esto se refleja de dos formas: “no aumentan las tasas, pero sí se aumenta la base impositiva sobre el monto que se calculan los impuestos, o se cobra de forma ‘coactiva’ a los contribuyentes, que es una forma más agresiva”.

Ojo: digitalización para mayor control de operaciones.

Respecto a los Certificados de Sello Digital (CSD), que son elementos clave para la expedición de facturas electrónicas conocidos como CFDI ‘s, el especialista advirtió que ahora el fisco “congela” estos certificados lo que representa una forma de presión.

“Se tienen que emitir CFDI’s y para ello se requiere el certificado de sello digital. Este es un elemento que me permite vincular mi comprobante fiscal digital con mi firma electrónica. Lo que está haciendo ahorita el fisco es señalar ciertas conductas en donde me congela el Certificado de Sello Digital, ya no ninguno de los otros dos, sino el certificado de sello digital y entonces eso tiene un efecto que no me permite operar pues me limita la expedición de los CFD’s. Es una forma de sancionar y presionar a los contribuyentes para disuadir conductas y genera ello una recaudación fiscal ante la amenaza”, detalló el experto.

Los Regímenes Fiscales que Aplican a Personal Médico.

Sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas que se dedican al sector salud, el socio en la firma Basham, Ringe y Correa, S.C, explicó que “se divide en personas físicas (profesionistas) y personas morales (empresas), las personas físicas se encuentran bajo un “régimen cedular”, lo que significa que la ley otorga un catálogo de nueve distintas actividades y cada una de ellas tiene un tratamiento fiscal distinto”.

Sin embargo, de estas nueve diferentes actividades las aplicables a los médicos y especialistas en sector salud son: Salarios y Actividades Empresariales y Profesionales y pueden hacerlo a través de una Sociedad Civil.

Barrera Fernández agregó que otros aspectos importantes que deben considerar médicos y especialistas son los pagos de viáticos, cuando realizan algún viaje, por participar en seminarios, congresos médicos debiendo trasladarse a otro lugar distinto al que residan.

“Los viáticos se deben declarar pues de lo contrario el receptor del viático debe reconocerlo como ingreso.”

Advirtió que por parte del médico que reciba viáticos debe exigir al patrón las constancias y el comprobante fiscal de viáticos.

Otros de los temas que abordó el especialista fueron: ISR para Doctores y Especialistas de la Salud; Salarios; Prestación de Servicios (Régimen General); Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas y Morales; Aspectos Generales de las Revisiones Fiscales.

