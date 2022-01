En pleno Royal Rumble, Bad Bunny ha vuelto a pisar la WWE haciendo una entrada triunfal llena de caídos.

Su aparición fue en el The Dome at America’s Center de San Louis, y enloqueció al público al entrar en la posición 27 con su canción ‘Booker-T’ como soundtrack.

Al grito de ¡ San Benito! el cantante subió la tercera cuerda para caer sobre Sheamus, posteriormente se topó puede frente a Riddle a quien le hizo una “Canadian Destroyer”.

👉 #WrestleMania

Watch highlights from both #RoyalRumble Matches, including the returns of @RondaRousey, @sanbenito and @shanemcmahon! pic.twitter.com/etaTXeDHV4

— WWE (@WWE) January 30, 2022