El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue dado de alta del hospital tras luchar contra la gripe.

Desde el pasado lunes, se notificó que el exmandatario demócrata fue llevado al hospital tras complicaciones con gripa, mismas que le provocaron fiebre junto con otros malestares.

En vísperas de Nochebuena, Clinton ya fue dado de alta y se encuentra recibiendo medicamentos contra su enfermedad en su hogar, así lo informó Angel Urena, exsubjefe del Gabinete presidencial Clinton en su cuenta de X:

President Clinton was discharged earlier today after being treated for the flu. He and his family are deeply grateful for the exceptional care provided by the team at MedStar Georgetown University Hospital and are touched by the kind messages and well wishes he received. He sends… https://t.co/URiITiMqF8

— Angel Ureña (@angelurena) December 24, 2024