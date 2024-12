El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado con fiebre este lunes en Washington, dijo su oficina.

Clinton “fue ingresado en el Centro Médico de la Universidad de Georgetown esta tarde para pruebas y observación tras desarrollar una fiebre”, indicó el jefe adjunto de su gabinete, Angel Urena, en la plataforma X, donde agregó que el exmandatario de 78 años “permanece de buen ánimo”.

President Clinton was admitted to MedStar Georgetown University Hospital this afternoon for testing and observation after developing a fever. He remains in good spirits and deeply appreciates the excellent care he is receiving.

— Angel Ureña (@angelurena) December 23, 2024