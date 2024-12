La actriz, Blake Lively, protagonista de la película Romper el Círculo, declaró para la revista MTZ que emprendió acciones legales en contra de su coprotagonista y director del filme, Justin Baldoni, por armar una presunta campaña para destruir su reputación y realizar acciones de presunto acoso sexual durante la grabación de la película.

Desde antes del estreno de la cinta, la relación de Blake y Justin se mostró ríspida por diferencias creativas sobre el manejo de los temas de la violencia doméstica abordados en la película, donde Lively buscaba destacar la resiliencia de su personaje, mientras que Baldoni buscaba destacar el tema de la violencia doméstica.

En la demanda a la que MTZ tuvo acceso se devela que la tensión en el set llevó a ambas partes a sostener una reunión en la que se abordaron varias demandas entre las que destacan: “no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta adicción a la pornografía previa de Baldni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake”, publicó la revista.