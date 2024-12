Llegará a cines mexicanos el documental ‘Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird‘, The Mars Volta y At The Drive-In.

A través de un comunicado se dio a conocer que ‘Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird’, el documental que versa sobre la amistad, y que es protagonizada por sus fundadores de The Mars Volta, llegará a los cines de México.

“Anunciamos con gusto que la película “Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird” se estrenará en cines mexicanos durante febrero del 2025”.

El documental a cargo del multipremiado director nominado a los Grammy, Nicolas Jack Davies (“Gorillaz: Song Machine Live From Kong”), se proyectará en complejos de Cinemex y en algunos cines seleccionados.

Ante esto, los fans de Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala tendrán la oportunidad de conocer a los músicos en profundidad, no solo desde su lado artístico, sino también a partir de su gran amistad la cual se volvió especial con el paso de los años, llevándolos a crear música juntos en diversos proyectos y compartiendo episodios tanto felices como trágicos en sus vidas.

¿Cómo se logró dicho documental de The Mars Volta?

Dicho documental fue posible debido a que Omar ha documentado una buena parte de su vida desde que tiene siete años y ese material funcionó como base para que el director pudiera desenredar una historia de amistad y creación artística que es narrada principalmente por Rodríguez-López y Bixler-Zavala.

La duración de esta material, es de dos horas, y podremos ver las crisis musicales y personales de ambos artistas, sus primeros pasos en la música, cómo se hicieron amigos, los orígenes de su primera banda juntos, At the Drive-In, y el camino que los llevó a crear The Mars Volta.

De igual forma vemos cuál fue la importancia e influencia que tuvo el fallecido músico Jeremy Ward en Omar y Cedric, cómo fueron sus carreras y vidas tras la disolución de The Mars Volta, su posterior reunión con Antemasque, el breve regreso de At the Drive-In, crisis de adicción, la Cienciología, la primera incursión de Omar como director de cine y cómo formaron sus propias familias.

Con la fuerte amistad de estos dos talentosos artistas como hilo conductor de una increíble historia, al igual que su música, misma que ha impactado a millones de personas, el documental “Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird”.

