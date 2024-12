La historia de la exitosa cinta que también llegó a Broadway como obra de teatro, El Rey León, tiene una precuela y luego de lo acontecido en su adaptación fotorrealista, la trama continúa con la leona hija de Simba y Nala, quien conocerá su linaje, y el antescedente, Mufasa.

Contada como una leyenda por parte de Rafiki, el babuino, tanto los espectadores como Kiara, conocerán la historia de su abuelo, Mufasa, quien tras ser un león que queda huérfano en una inundación, conoce a otro llamado Taka, heredero de un linaje real y emprenden un viaje en donde los entrañables Timón y Pumba también intervienen.

Esta historia narra el ascenso del rey al trono, quien se presenta como el valiente dentro de una familia en la que no nació. Mientras tanto, Taka, conocido como Scar, desempeña el papel del cobarde, lo que alimenta su envidia y celos. Tras la aparición de Sarabi, su frustración explota y culmina en la trágica muerte de Mufasa durante la estampida.

Dirigida por el ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado en 2007, por su trabajo en Moonlight, Barry Jenkins se une a la actual moda de Disney de llevar los clásicos al Live Action o Fotorrealismo, en este caso.

Desde su anuncio, este filme ha dividido opiniones, pues hay quienes lo consideran innecesario, al agregar un argumento sobre algo que nadie se había preguntado, mientras que otros aplauden ampliar el universo de una de las historias más entrañables del estudio.

Este encuentro puede ser visto también en las críticas y en el sitio de Rotten Tomatoes, se ha escrito tanto de manera positiva como negativa, aunque con tendencia esperanzadora, pues tiene un 60% de aceptación.

“Nos contamos historias para vivir. Los estudios cinematográficos corporativos cuentan historias para mantener contentos a sus directivos y obtener ganancias. Encuentra el centro del diagrama de Venn entre los dos y ahí es donde está este Hakuna Matata 2.0”, dijo en su crítica David Fear de la revista Rolling Stone.

Por otro lado, Nicholas Barber de BBC.com, dijo tajantemente “esta serie de eventos desafortunados levantan más preguntas que respuestas”.

Aunque lo cierto es que en muchas críticas negativas se han enfocado en el valor que le han dado a la película a través de la nostalgia que de lo argumental de esta precuela.

