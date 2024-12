Luego de que se presentó la primera parte del filme Wicked hace algunas semana, Universal Pictures ha compartido que la secuela de la historia protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande ya tiene fecha de estreno.

Bajo el título de Wicked: For Good, esta será estrenada el 21 de noviembre de 2025 en cines.

Con un breve video, la cuenta de la película anunció la noticia que ha hecho que el fandom del musical reaccione.

Por si te lo perdiste: Orquesta Filarmónica de la CDMX busca músicos; ofrece hasta 48 mil pesos

You will be changed. Wicked: For Good, only in theaters November 21, 2025.💚🩷 pic.twitter.com/vBhTwNTVNa

— Wicked Movie (@wickedmovie) December 16, 2024