Este miércoles 18 de diciembre, Sergio “Checo” Pérez dejó de ser piloto de la escudería de Red Bull, ante la noticia, el neerlandés Max Verstappen se despidió de su ahora excompañero.

A través de un comunicado que posteó en sus redes sociales, Sergio Pérez mencionó que luego de 4 temporadas en Red Bull, se acordó terminar la relación profesional entre él y la escudería.

“Estoy sumamente agradecido por los cuatro años en Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble. Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos. Rompimos récords, alcanzamos grandes logros y tuve el privilegio de conocer a tanta gente maravillosa en el campo”, dijo el piloto tapatío.

Asimismo, agradeció a la directiva de la escudería y también se despidió de Max Verstappen, de quien dijo, haber sido un honor correr junto a él.

“También ha sido un honor correr con Max, tenerlo como compañero todos estos años y compartir nuestros éxitos”, dijo Sergio Pérez.

