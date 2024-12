Tras cuatro años de sumar a los éxitos de la escudería Red Bull, Checo Pérez anunció con un comunicado su salida del equipo, situación que, tras un año caótico en cuanto a resultados, entristece a sus fanáticos y compañeros de profesión, pero no los sorprende.

Durante el último año del piloto mexicano en la Fórmula 1 con RBR, las críticas hacia su desempeño crecieron con cada podio perdido, sumiéndolo en una crisis profesional de la que le fue imposible salir hacia el final de la temporada 2024.

A través de su cuenta de X, Sergio “Checo” Pérez, dio a conocer que luego de un acuerdo daba por terminada su relación profesional con Red Bull.

“Después de cuatro increíbles temporadas juntos, Sergio Pérez y el equipo Oracle Red Bull Raicing han acordado terminar con su relación profesional”.

Además, resaltó que, durante el tiempo que perteneció al equipo al mando de Christian Horner, “jugó un papel crucial al asegurar múltiples victorias, innumerables podios y dos campeonatos mundiales de constructores, contribuyendo de forma significativa a la era más exitosa del equipo en Fórmula 1”.

Con palabras emotivas, Sergio agradeció por el tiempo que pudo correr como miembro del equipo Red Bull y los logros obtenidos con y para el equipo e hizo extensivo el agradecimiento para todos los integrantes del mismo, desde la directiva, ingeniero y mecánicos, hasta los elementos de cocina, hospitality, cocina, mercadotecnia y comunicaciones.

A los fans internacionales y principalmente mexicanos, dedicó un agradecimiento especial.

Thank you for these four years @redbullracing

I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024