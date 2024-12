Luego de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos informó el primer caso grave de un humano infectado con gripe aviar, el gobernador de California, Gavin Newson, activó el “estado de emergencia” ante los recientes casos en el país.

A través de un extenso comunicado, el mandatario californiano detalló que esta decisión fue tomada tras los recientes casos registrados en el país, así como por la detección de más casos de influenza aviar en vacas lecheras al sur del estado.

Te podría interesar: EU reporta primer caso grave de gripe aviar en humanos

“Con el sistema de pruebas y monitoreo de California, el más grande del país, nos comprometemos a proteger aún más la salud pública, apoyar a nuestra industria agrícola y garantizar que los californianos tengan acceso a información precisa y actualizada”, señaló Gavin Newson.

A pesar de que hasta el momento no se han registrado casos de gripe aviar contagiados de persona a persona, el gobernador de California consideró pertinente tomar estas acciones para evitar la propagación de este virus en la región.

Te podría interesar: Tribunal confirma condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy

“Esta proclamación es una acción específica para garantizar que las agencias gubernamentales tengan los recursos y la flexibilidad que necesitan para responder rápidamente a este brote” mencionó Newson.

De acuerdo con cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, se han notificado un total de 61 casos humanos de influenza aviar AH5N1 en los Estados Unidos desde el pasado mes de abril de este año.

Recordemos que enfermedad suele contagiarse entre aves silvestres y aves de corral. La única forma de transmisión con humanos es mediante “zoonosis” cuando una persona tiene contacto directo con un animal infectado.

California Governor Gavin Newsom has declared a State of Emergency due to concerns over bird flu infections across the US. pic.twitter.com/eyOloAPsrw

— Dr. Lucky Tran (@luckytran) December 18, 2024