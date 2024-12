De manera oficial, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que un paciente en Luisiana fue diagnosticado como el primer caso grave de gripe aviar en humanos, así lo informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Un paciente ha sido hospitalizado con un caso grave de infección por el virus de la influenza aviar AH5N1 (“gripe aviar H5N1”) en Luisiana. Esto marca el primer caso de enfermedad grave relacionada con el virus en los Estados Unidos”, indicó el organismo de salud en un comunicado.

De acuerdo con la información, este caso de gripe aviar fue confirmado por el Control de Enfermedades el pasado 13 de diciembre, además de detallar que desde abril de 2024, se han notificado un total de 61 casos humanos de influenza aviar AH5N1 en los Estados Unidos.

Respecto a las causas que propiciaron este contagio, Prevención de Enfermedades detalló que el virus pertenece al genotipo D1.1, además de que el paciente estuvo expuesto a aves enfermas y muertas en diversos corrales, a pesar de ello se mantiene una investigación en la zona de posible contagio.

Por último, hasta el momento no se ha detectado ninguna propagación de la gripe aviar H5 de persona a persona o alguna otra persona infectada que haya tenido contacto con el paciente anteriormente señalado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la influenza aviar también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

Normalmente esta enfermedad suele contagiarse entre aves silvestres y aves de corral. La única forma de transmisión con humanos es mediante “zoonosis” cuando una persona tiene contacto directo con un animal infectado.

CDC confirms first severe case of H5N1 Bird Flu in the U.S. While an investigation into the source of the infection is ongoing, it has been determined that the patient had exposure to sick and dead birds in backyard flocks.

No person-to-person spread of H5 bird flu has been… pic.twitter.com/0jgHKkjQpx

— CDC (@CDCgov) December 18, 2024