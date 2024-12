El éxito de la cinta musical Wicked es innegable y más allá de los números de taquilla, los fans de la misma han creado comunidades que opinan, que siguen, analizan y hasta teorizan sobre ella, por eso en una entrevista sus guionistas reaccionaron a esto.

“El amor es tan palpable desde mi punto de vista. Estamos recibiendo respuestas de personas muy sinceras y genuinas, y es por eso que hacemos esto”, dijo Winnie Holzman en la entrevista publicada por The Hollywood Reporter.

Aunque Holzman ha estado presente durante casi todo el largo recorrido de Wicked, Fox dice que esta experiencia es nueva para ella. “Creo que Winnie y Steven han experimentado esto durante mucho tiempo con la obra, pero yo soy nueva en esto”, explica. “Sentir ese amor de la gente y lo mucho que parece conmoverlos.

Todos los días que trabajamos juntos durante años, decíamos: ‘Esto tiene que ser lo mejor que nadie haya visto nunca, porque a la gente le importa mucho este musical, así que tenemos que cuidarlo’”.

Los escritores también opinaron sobre las teorías de los fans de que la relación de Glinda y Elphaba podría ser romántica.

El autor Gregory Maguire, que escribió el libro en el que se basa el musical, dijo recientemente al medio Them que el subtexto romántico entre las dos brujas principales fue intencional de su parte.

También sugirió recientemente en una entrevista que la posibilidad estaba ahí, diciendo “Glinda podría estar un poco en el armario. Nunca se sabe. Dale un poco más de tiempo”.

Sin embargo, Holzman aparentemente no escribió el libro de música original ni la película con esa idea en mente. “Para mí, no es así. Pero eso no quiere decir que no me sienta agradecida si la comunidad queer se siente queer en la película”, dice. “Hay razones muy reales para que así sea, y creo que eso es hermoso.

“En cierto modo, no es asunto mío. Quiero que la gente tenga su propia respuesta”, dice. Añade que el programa trata principalmente sobre el tipo de amistad que cambia a alguien, “perdón por el juego de palabras, para siempre”. “Ambos tienen un destino y se necesitaban el uno al otro para alcanzarlo, y para mí, ¿no es eso lo suficientemente satisfactorio?”, añade más adelante.

Wicked sigue subiendo en recaudación. La película de Universal rompió récords como la adaptación musical con mayor recaudación en taquilla en Estados Unidos, con un estimado de 114 millones de dólares, y destronando a Grease tan sólo una semana después de su estreno para convertirse en la adaptación musical de Broadway con mayor recaudación de todos los tiempos.

𝗪𝗜𝗖𝗞𝗘𝗗 ha sumado $22,5M este fin de semana en EEUU Su acumulado asciende a $359M Está en juego un final superior a $450M pic.twitter.com/QKAqKnsx3u — 𝗧𝗔𝗤𝗨𝗜𝗕𝗢𝗫 (@TaquiBox) December 15, 2024