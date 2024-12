Las cintas Cónclave y Wicked lideran las nominaciones que esta mañana la Critics Choice Association (CCA) anunció para la edición número 30 de los Critics Choice Awards, a celebrarse el próximo domingo 12 de enero de 2025 desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, en una ceremonia conducida por la comediante y actriz Chelsea Handler.

La cinta de Edward Berger y Jon M. Chu lideran la lista con 11 cada una. En el caso de la primera, obtuvo nominaciones a Mejor Película, Mejor Reparto Actoral, Mejor Actor (Ralph Fiennes), Mejor Actriz de Reparto (Isabella Rossellini), Mejor Director (Edward Berger), Mejor Guion Adaptado (Peter Straughan), Mejor Fotografía (Stéphanie Fontaine), Mejor Diseño de Producción (Suzie Davies), Mejor Edición (Nick Emerson), Mejor Diseño de Vestuario (Lisy Christl) y Mejor Banda Sonora (Volker Bertehmann).

Por su parte, Wicked fue nominada a las categorías de Mejor Película, Mejor Reparto Actoral, Mejor Actriz (Cynthia Erivo), Mejor Actriz de Reparto (Ariana Grande), Mejor Director (Jon M. Chu), Mejor Guion Adaptado (Winnie Holzman y Dana Fox), Mejor Fotografía (Alice Brooks), Mejor Diseño de Producción (Nathan Crowley y Lee Sandales), Mejor Diseño de Vestuario (Paul Tazewell), Mejor Peinado y Maquillaje (Frances Hannon, Sarah Nuth y Laura Blount) y Mejores Efectos Visuales.

Detrás de las once nominaciones de las anteriores, se encuentra Dune: Part Two de Denis Villeneuve y Emilia Pérez de Jacques Audiard, que recientemente arrasó con las nominaciones en los Golden Globes. La secuela de Dune fue nominada a Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Banda Sonora y Mejor Peinado y Maquillaje.

El fenómeno de Audiard, por otro lado, fue nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, Mejor Canción (por dos canciones) y Mejor Banda Sonora.

Tras la ceremonia de anunciamiento, Josey Berlin, CEO de la CCA, expuso:

