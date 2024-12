Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Dámaso López Serrano, “El Mini Lic“, en Estados Unidos, pero ¿quién es este personaje? Aquí te contamos.

Desde el viernes 13 de diciembre se reportó la detención de Dámaso López Serrano a manos de elementos del FBI en el estado de Virginia. Aunque se desconoce el operativo por el cual detuvieron al “Mini Lic”, la presidenta Sheinbaum confirmó la detención del narcotraficante mexicano.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) December 14, 2024