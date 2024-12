Los villancicos más clásicos, el crooker, big band, swing y hasta versiones con mariachi son los géneros elegidos por David Bisbal para su álbum Todo es Posible en Navidad.

“Busqué hacer un disco atemporal, es cierto que cuando los álbumes son de temporada se pueden quedar encasillados en una época, por eso quise combinar ritmos, para tener algo que se pueda escuchar todo el año”, dijo el cantante en conferencia de prensa.

Te puede interesar: El Divo de Juárez, latente en David Bisbal

Por eso es que “no metimos ningún sonido actual para sobrevivir al tiempo”, aseguró el andaluz, y que hubo algo de experimentación en su producción y precisamente tuvo que ver con el mariachi.

“The Christmas Song es un tema propuesto por Cheche Alara (productor), decidimos dejarlo en su versión original, en inglés, pero conservamos el mariachi sinfónico.

Te puede interesar: Gana Berenice Andrade Medina 10ª edición del Premio Mauricio Achar

“Le hice varias preguntas, le cuestioné si podía funcionar y me dijo ‘claro que puede, me parece que va a estar preciosa. Además tienes mucha gente que te quiere en Estados Unidos y que le gusta el sonido de México y esto no se ha hecho mucho’; dije ‘venga, hagamos cosas diferentes’. Me convenció”, contó Bisbal.

Proceso de Bisbal a la mexicana

Él se dio un tiempo para recordar cómo es que México forma parte medular en su carrera y cómo llegó a la música regional gracias a Juan Gabriel, quien según el español fue su “primer gran maestro en el género”.

Te puede interesar: Café Tacvba se toma “respiro”; no hay planes de música nueva

“Cuando fui a Cancún a cantar con él en el disco Los Dúo, me dijo que quería que cantara ‘Las canciones de mi pueblo, no quiero que cantes pop porque tú ya eres un artista pop y también me dijo ‘eres cabra’ por cómo me ponía nervioso y es que así me sentía de cantar a un lado de él”, comentó.

Y el hecho de que Juan Gabriel ya no está, llevó al cantante a hablar de cómo la Navidad también puede llegar a tratarse de un momento de recordar gente querida se ha ido, por eso incluyó el tema Always on my Mind, un clásico de Elvis Presley que incluso los Pet Shop Boys han reinterpretado y que en esta producción aparece en español como Siempre te Recordaré.

“Es posiblemente que sea la única que no es navideña en todo el disco pero yo la siento mucho y quería conectar con el público y que él conectara al mismo tiempo conmigo y con cómo me siento.

“Al ser un disco navideño hubieron varias canciones que se quedaron en el camino, algunas inéditas, algunas otras de ellas se agregaron”, como Todo es Posible en Navidad, que le da el título al álbum que ya está disponible en las plataformas de streaming.

Bisbal vivió experiencias musicales únicas, como tocar con una Big Band y colaborar con músicos y productores de álbumes clásicos de artistas como Prince y Michael Jackson.