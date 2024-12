El cantante andaluz recordó la importancia de el Divo de Juárez en su carrera mientras presentó su álbum más reciente.

La carrera de David Bisbal se ha visto fuertemente permeada por México y durante la presentación de Todo es Posible en Navidad, su disco más reciente en el que también mezcla diferentes estilos musicales, aprovechó para recordar cómo aprendió de Juan Gabriel.

“Mi primer gran maestro en el género fue Alberto (nombre real de Juan Gabriel)”, afirmó Bisbal. “Cuando fui a Cancún a cantar con él en el disco Los Dúo, me dijo que quería que cantara ‘Las canciones de mi pueblo, no quiero que cantes pop porque tú ya eres un artista pop y también me dijo ‘eres cabra’ por como me ponía nervioso y es que así me sentía de cantar a un lado de él”, recordó.

Asimismo dijo haber aprendido mucho de él y eso lo refleja en este nuevo disco titulado Todo es Posible en Navidad en el que se incluye una canción con mariachi sinfónico y una letra en inglés, un experimento que aunque pueda sonar arriesgado, fue una recomendación de su productor Cheche Alara.

“The Christmas Song es una canción que Cheche me propuso dejarla en su versión original cantada en inglés pero dejar todo el mariachi sinfónico. Claro que le hice varias preguntas, le cuestioné si podía funcionar y me dijo ‘claro que puede, me parece que va a estar preciosa. Además tienes mucha gente que te quiere en Estados Unidos y que le gusta el sonido de México y esto no se ha hecho mucho’; dije ‘venga, hagamos cosas diferentes’. Me convenció”, contó Bisbal.

Por otro lado en este disco se incluyen algunos villancicos clásicos como Los Peces en el Río, Blanca Navidad y el Jingle Bell Rock, pero también viene un tema inédito homónimo al disco de la autoría del cantautor andaluz y por supuesto, una versión muy significante para él de Always on my Mind de elvis Presley, interpretada en español y titulada como Siempre te recordaré.

“Es posiblemente que sea la única que no es navideña en todo el disco pero yo la siento mucho y quería conectar con el público y que él conectara al mismo tiempo conmigo y con como me siento. al ser un disco navideño hubieron varias canciones que se quedaron el el camino, algunas inéditas, algunas otras de ellas se agregados” y dijo que lo más difícil fue elegir los temas, pues muchos quedaron fuera.

La elección de este tema, aseguró que tuvo su génesis en saber que a veces la navidad también puede significar extrañar y recordar a personas que ya no están junto a uno.

Bisbal se ha mostrado siempre muy católico y en vísperas del festejo del Día dela Virgen de Guadalupe, se permitió recordar que la visitó hace un par de años en La Villa: “hace dos años pasé por un momento complicado en el que se fue un amigo mío y ese día fue a ver si la Virgen me ayudaba.

“Desgraciadamente cuando desperté, mi amigo ya se había ido al cielo y tuve que cantar con un montón de compañeros en La Voz; encima de todo tuve que cantar canciones como Esta Ausencia”, destacó el intérprete, pero dijo que le ayudó mucho ir a ver a la Guadalupana a pesar de la situación.

Todo es Posible en Navidad mezcla diversos estilos de música, la mayoría de ellos del pasado, pues Bisbal buscó que fuera un disco atemporal, por lo que no hay nada moderno en términos musicales y se encuentran sonidos como el crooker, big band, swing y hasta el mariachi.

El álbum ya está disponible en plataformas de streaming musical.