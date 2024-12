El pasado jueves 09 de diciembre, a través de la web de la editorial británica Fitzcarraldo Editions, se publicó una misiva dirigida al Primer ministro del Reino Unido, Keir Stramer, firmada por 11 premios Nobel de Literatura y un premio Nobel de la Paz, en la que exhortan al mandatario a interceder por el escritor Alaa Abd el-Fattah.

Te podría interesar: Inoxidable: el punk rock siempre está vigente

La misiva continúa señalando que, por más de diez años, Alaa ha sido castigado por el ejército egipcio por sus escritos, por exponer los asesinatos de civiles en manos de los militares, por su trabajo teórico sobre las leyes y la constitución locales, así como por su ácido ingenio en las redes sociales.

“El 29 de septiembre, él completó sus últimos cinco años de sentencia, pero sigue en prisión. En lo que asemeja una apuesta final por la libertad de su hijo, la profesora de matemáticas Laula Soueif, madre del escritor, comenzó una huelga de hambre. Públicamente ha jurado que no la romperá hasta que su hijo esté libre”, sentencian en el documento.

Finalmente, las autoras, los autores y el diplomático egipcio, todos de diversas latitudes, cerraron la misiva con un exhorto enérgico para con el mandatario británico, donde le exigen interceder “antes de que sea demasiado tarde”:

“Le instamos, Primer Ministro, a que intervenga antes de que sea demasiado tarde. No sólo porque Alaa es ciudadano británico, sino para reavivar el compromiso con el refugio intelectual que hizo de Gran Bretaña un hogar para pensadores audaces y visionarios durante siglos”.

Te podría interesar: El futuro de las marcas en códigos 2D

A group of Nobel laureates have written to the British prime minister Keir Starmer urging him to intervene to help free Alaa.

12 laureates including JM Coetzee, Annie Ernaux, Kazuo Ishiguro and Mohammed @ElBaradei have signed the letter.

“We write to you as long concerned… pic.twitter.com/hDJIp13zNq

— Free Alaa (@FreedomForAlaa) December 9, 2024