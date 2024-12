A casi once meses de anunciarse al autor o la autora ganadora de uno de los galardones literarios más prestigiosos, The Booker Prizes comunicó a las figuras que conformarán el jurado para 2025, entre los que destaca el nombre de la actriz y creadora de SJP Lit, Sarah Jessica Parker.

Junto al nombre de la productora y estrella de Sex and the City (1998-2004), se encuentra la escritora Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ (A Spell Of Good Things), el crítico literario Chris Power, la autora bestseller Kiley Reid (Such a Fun Age) y, para presidir la mesa de los jueces, Roddy Doyle, ganador del Booker Prize 1993.

“El jurado de este año busca la mejor novela de ficción de escritores de cualquier nacionalidad, escrita en inglés y publicada en el Reino Unido y/o Irlanda entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025”, detalló la organización en un comunicado.

Asimismo dieron a conocer que, como cada año, la longlist , conformada por 12 o 13 títulos, sería anunciada en julio próximo, para posteriormente dar a conocer la shortlist , conformada por seis obras, en septiembre siguiente.

Como es costumbre, “el ganador del Booker Prize 2025 se anunciará en noviembre, y el ganador recibirá 50.000 libras esterlinas, además de las 2.500 libras esterlinas otorgadas a cada uno de los autores finalistas”.

Por su parte, Roddy Doyle bromeó con la idea de “no haber formado nunca parte un club de lectura”, y comentó:

“Estoy ansioso por trabajar con un gran panel de jueces. Nunca antes había estado en un club de lectura, pero creo que me uniré a uno bueno”.

Finalmente, Gaby Wood, directora ejecutiva de la Fundación de los Premios Booker, se expresó emocionada por tener este jurado tan especial para esta edición:

“Los jueces de 2025 forman un jurado de pares creativos como ningún otro. Nunca antes habíamos tenido tres autores de Booker en el panel. Roddy, el primer ganador del Booker en presidir el jurado, ya ha aportado generosidad, ingenio y calma al proceso, y no tengo ninguna duda de que reunirá a este público estelar en su búsqueda de la mejor ficción del año. Ayọ̀bámi y Kiley, ambos finalistas anteriores y escritores muy diferentes, están perfectamente situados para identificar a una cohorte que siga sus pasos. Durante mucho tiempo he admirado la agudeza y el gusto de Chris, y en los últimos meses he disfrutado compartiendo recomendaciones de libros con Sarah Jessica, quien ha apoyado apasionadamente la ficción contemporánea durante muchos años. Tengo muchas ganas de escucharlos”.