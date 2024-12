El US-Tsunami Warning System canceló la alerta de tsunami para las costas de Oregón y California tras el terremoto de 7.0 registrado la tarde de este jueves 5 de diciembre.

La cancelación de esta alerta de tsunami se dio pasadas las 14:00 horas del día por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos a través de su sitio oficial.

Recordemos que al rededor de las 12:44 horas, tiempo de California, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó sobre un fuerte sismo en las costas de esta región de magnitud 7.0 grados.

Inmediatamente que tuvo lugar este fuerte sismo, cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros de profundidad, un segundo temblor de magnitud 5.8 se registró cerca de Ferndale, a 9 kilómetros al oeste-noroeste del primer sismo.

Con la cancelación de la alerta de tsunami, las miles de personas evacuadas en Oregón y California podrán volver a sus hogares para verificar que estos no hayan sufrido ningún desperfecto a causa de este sismo.

Hasta el momento, se desconocen los daños o algún registro de personas heridas a causa de este movimiento telúrico.

The tsunami Warning is canceled for the coastal areas of California and Oregon. No tsunami danger presently exists for this area. This will be the final U.S. National Tsunami Warning Center message for this event. Refer to https://t.co/npoUHxX900 for more information.

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) December 5, 2024