Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió el condado de Humboldt, en el norte de California, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo, inicialmente reportado como de 6.6, tuvo su epicentro a unos 63 kilómetros al oeste-noroeste de Petrolia, cerca de las 10:45 a.m. (hora local).

Minutos después, un segundo temblor de magnitud 5.8 se registró cerca de Ferndale, a 9 kilómetros al oeste-noroeste del primer sismo, lo que intensificó la alarma en la región.

Te podría interesar: Se registra fuerte sismo en la costa de California

El movimiento telúrico fue percibido en localidades como Berkeley y Arcata, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. Numerosos residentes recibieron alertas de terremoto a través de la aplicación Shake Alert, el sistema de notificación temprana de California.

Tras el primer evento sísmico, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una advertencia de tsunami para la costa de California y Oregón, abarcando desde Santa Cruz hasta la línea Douglas/Lane en Oregón. Las autoridades locales monitorean la situación ante posibles réplicas o efectos secundarios.

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) December 5, 2024