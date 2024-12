La plataforma de música Spotify reveló su versión 2024 del ranking Spotify Wrapped en la que los usuarios pudieron ver cuáles fueron sus preferencias musicales durante todo el año, pero también cuales fueron los más escuchados a nivel mundial.

Este reconocimiento es uno de los más esperados también por los artistas, quienes ven reflejado el éxito de su trabajo en la cantidad de reproducciones que arroja la plataforma.

De la gran variedad de ritmos y géneros musicales, la artista ganadora de este 2024 fue Taylor Swift quien se corona por segundo año consecutivo en lo más alto de las listas con 26 mil millones de reproducciones.

El top cinco restante de cantantes ganadores fue para: The Weeknd, Bad Bunny, Drake y Billie Eilish, respectivamente.

Te podría interesar: Spotify Wrapped 2024: Estos fueron los artistas más escuchados

Otras de las categorías reconocidas es la de mejores canciones y podcast. Aquí te contaremos cómo quedó el top 10 en estas ramas para que conozcas lo que fue tendencia este 2024.

Top 10 de mejores canciones en Spotify Wrapped 2024

El sencillo indiscutible de este año fue Espresso de Sabrina Carpenter con mil 600 millones de reproducciones en este año, artista que figuró también en el lugar tres del top de álbumes más escuchados con Short n’ Sweet.

El resto del Top 10 de canciones más escuchadas está compuesto por:

2.- “Beautiful Things” – Benson Boone.

3.- “Birds of a Feather” – Billie Eilish.

4.- “Gata Only” – FloyyMenor y Cris Mj.

5.- “Lose Control” – Teddy Swims.

6.- “End of Beginning” – Djo.

7.- “Too Sweet” – Hozier.

8.- “One Of The Girls (with Jennie, Lily Rose Depp)” – The Weeknd.

9.- “Cruel Summer” – Taylor Swift.

10.- “Die With A Smile” – Lady Gaga y Bruno Mars.

Billie Eilish, Taylor Swift y The Weeknd figuraron también en el top de cantantes.

Top 10 de álbumes más escuchados en Spotify en 2024

Cantantes y canciones han sido premiados, pero este es el momento de mencionar a los mejores álbumes del año; este es el top:

1.-The Tortured Poets Department: The Anthology – Taylor Swift.

2.- Hit Me Hard And Soft – Billie Eilish.

3.- Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter.

4.- Mañana Será Bonito – Karol G.

5.- Eternal Sunshine – Ariana Grande.

6.- 1989 (Taylor’s Version) – Taylor Swift.

7.- SOS – SZA.

8.- Lover – Taylor Swift.

9.- Fireworks & Rollerblades – Benson Boone.

10.- Starboy – The Weeknd.

Te podría interesar: 5 Festivales de música electrónica imperdibles en 2025

Top 10 de mejores podcasts en Spotify Wrapped 2024

Otra de las categorías ranqueadas son los podcasts que han tomado fuerza en las preferencias de los usuarios de la plataforma en los últimos años.

Este 2024, la lista de ganadores a nivel global la lidera el podcast titulado “The Joe Rogan Experience”, mientras que el resto del ranking ha quedado de la siguiente manera.

2.- Call Her Daddy.

3.- Huberman Lab.

4.- This Past Weekend w/Theon Von.

5.- The Diary of a CEO with Steven Bartlett.

6.- Serial Killers.

7.- Relatos de la Noche.

8.- Crime Junkie.

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial.

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé.

Ahora que ya conoces a los galardonados del año en Spotify, puedes comparar que tan en tendencia están tus propias listas de favoritos, así como descubrir nuevos ritmos y géneros para ampliar tus listas de reproducción y prepararte para el listado del próximo año.