Con la llegada oficial del Spotify Wrapped 2024, la plataforma de música dio a conocer las cifras de los artistas más escuchados en todo el mundo a lo largo de este año, destacando la variedad de géneros y cantantes dentro del top 10.

A través de un pequeño video especial y precisando la cifra total, Taylor Swift se coronó por segundo año consecutivo como la reina del Spotify Wrapped 2024 con poco más de 26,600 millones de reproducciones en todo el mundo dentro de la plataforma.

Para conmemorar este nuevo logro para la artista más emblemática del último año, Spotify anunció que los fans verán por primera vez una insignia especial en el perfil de artista de Taylor Swift, además de que los “swifties” de todo el mundo están a la espera de una sorpresa especial para celebrar este reconocimiento.

El top 5 de la plataforma está integrado de la siguiente manera:

1.- Taylor Swift

2.- The Weeknd

3.- Bad Bunny

4.- Drake

5.- Billie Eilish

In her Global Top Artist era. Congratulations Taylor Swift on over 26+ billion streams in 2024. 👑🤍🎉 #SpotifyWrapped pic.twitter.com/nsglkGz3sq

— Spotify (@Spotify) December 4, 2024