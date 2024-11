El Capi Pérez es conocido por ser un personaje con gran sentido del humor e irreverente pero también ha mostrado su gusto por la música y qué mejor que presentar su primer sencillo escrito por él. Aunque ya había realizado un cover al fallecido Valentín Elizalde, el conductor decidió seguir el camino musical con “Acabo de cobrar”.

“Después del tema que lancé del Vale me quedó la cosquillita de hacer música. La gente lo tomó de forma agradable y esa espinita que surgió también era de escribir algo y se me ocurrió armar algo que se pueda bailar y que pueda sonar en las pedas

“Es una temática que compartimos un chingo de mexicanos, el orgullo y la sensación de recibir tu sueldo”, mencionó El Capi Pérez en entrevista con 24 HORAS.

Y es que el gusto musical de Carlos Pérez, nombre real del también standupero, siempre ha sido el del género regional mexicano. Originario de Aguascalientes menciona que no hay día que no lo acompañe algún tema de banda.

De igual manera comparte que lo que lo motiva a hacer proyectos distintos es la motivación de su mamá.

“La banda ha formado parte de mi vida siempre, siempre ha sido agradable estar acompañado de esa música. Me acompaña todo el tiempo, soy de los que se motivan con la letra de los corridos o los temas románticos.

“Yo sé que no soy cantante pero mi madre me ha apoyado y motiva para hacer cualquier cosa. Ella me decía ‘Uste’ animese’ y sigo teniendo esa sensación”, agregó.

Ahora que tiene dos canciones fuera, El Capi Pérez no descarta seguir lanzando más temas y además ya se considera cantautor.

“Me gustaría seguir con eso. Oficialmente soy cantautor porque ya escribí una canción, voy a seguir persiguiendo esta venita que se despertó en mi, a lo mejor hasta hago canciones infantiles (ahora que soy papá). Me encantaría seguir divirtiendo a los distintos tipos de público”, adelantó.

Ser padre, su mejor experiencia

Este año, Carlos Pérez e Itzel Barro, mejor conocida como HolaEnfermera se convirtieron en padres de Vicente, su primer hijo. Durante la charla, El Capi se encontraba cuidando a su bebé y aprovechando le preguntamos sobre su conversación con Katy Perry hace algunas semanas.

En esta hablaron de un tema en común: Ser padres.

“Tuve una buena interacción. Lo que hice fue platicar como si fuera un ser humano y hablamos de ser padres, todo se dio de forma orgánica. Eso le gustó que platiqué de manera relajada.

“Me dijo lo que dice todo el mundo, Katy es una señora. Que le haga cariños y lo trate bien, es una doñita, popstar pero una doñita”, recordó.

A Katy Perry parece que le cayó muy bien El Capi Pérez. pic.twitter.com/tOfkHc7MpA — Leonardo Vega (@Leo_vega) November 13, 2024

Adicional a esto nos compartió sobre los memes y opiniones que generaron que haya pisado las instalaciones de TV Azteca.

“Para mi fue un momento muy cool y divertido. La verdad es que hubo mensajes, memes y más diciendo que Katy Perry que la pasó incomoda. La verdad no la vi incomoda en ningún momento. Me dio mucha risa los memes que hacían con las caras de ella que son muy características”, compartió.

El 2025 para El Capi Pérez

Este año fue uno de muchos éxitos, para Pérez uno de los logros más grandes fue el ser padre y también el que esté en el gusto del público con distintos proyectos. Además de que aspira a hacer ficción en un futuro.

“Estoy feliz por este 2024. Personalmente lo más bonito que me pasó fue recibir a mi hijo. Profesionalmente me ha ido bien ya sea en Azteca, Netflix, Prime, estoy muy feliz de todas las oportunidades que me han dado.

“Me falta hacer un poco de ficción, no he podido lucirme como actor, me falta preparación pero me gustaría estar en una serie, teatro o cine.

“Este 2025 viene para mi con nueva temporada de 100 mexicanos, a la gente le encantó. Espero que hagamos una segunda temporada y seguir divirtiendo a la gente en donde ando”, adelantó.

Finalmente, deja un mensaje para su hijo Vicente en el que hace enfasis que estará para él en lo que necesite.

“Me gustaría que supiera que su mamá y yo ya eramos felices juntos pero que él lo llevó a otro nivel. Cuando se encuentre triste o solo que volteé a su casa nosotros estaremos apoyando”, finalizó.

