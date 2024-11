El grupo de KPop NewJeans, compuesto por Minji, Hani, Danielle, Haerin y Hyein, sorprendió al mundo al anunciar su salida de ADOR, su agencia hasta ahora.

NewJeans reveal they will fight to reclaim their group name:

“And we will not give up the ‘NewJeans’ name. We will work hard to reclaim our name.” pic.twitter.com/DmKzJLcrzo

