James Blake y el poder de su voz en CDMX

El cantante y productor, James Blake volvió a la Ciudad de México como parte de su más reciente gira y con algunas novedades para sus seguidores.

Con una batería, sintetizador y un teclado, el artista de origen inglés deleitó a los asistentes del Pepsi Center con su suave voz y sus beats que le dan identidad a su música.

Temas como “Miles High“, “Limit To Your Love” y hasta “Say What You Will” no faltaron durante el set que duró más de hora y media.

Te podría interesar: Detienen a El Mimoso, exvocalista de la banda El Recodo: Esto sabemos

Tímido y con su humor inglés, James Blake agradecía a los mexicanos por recibirlo e interactuaba con ellos.

Durante su set, James compartió que tomó la decisión de convertirse en artista independiente. De igual manera mencionó que no fue una decisión fácil pero que ahora gozaría de su libertad.

“Estoy trabajando en un álbum”, dijo e hizo que el público enloqueciera.

Para mostrar su etapa independiente interpretó “Thrown Arround“.

Durante una parte el Pepsi Center se convirtió en una gran pista de baile pues junto a su banda, James Blake hizo que el sintetizador, las percusiones y hasta el piano tocaran un mini set electrónico.

Las luces verdes nos adentraron al rave por unos minutos.

Te podría interesar: Bomba Estéreo dará concierto gratis en el Zócalo de la CDMX: ¿Cuándo es?

Al finalizar su show, James Blake dio algunos autógrafos y lanzó el setlist de hoy a los asistenteshttps://t.co/XN1BFkm9hC

📹 @Leo_Vega pic.twitter.com/tzXRxg0ybh — @diario24horas (@diario24horas) November 27, 2024

“Life Round Here“, “Godspeed“, “Loading” y el cierre con “Retrogade” hicieron de la noche algo especial con James Blake quien se acercó a algunos fans a firmar discos y entregar el Setlist de la noche.

leo