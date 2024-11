Detienen a Luis Antonio López (exvocalista de la banda ‘El Recodo’), “El Mimoso“, ¿por qué fue?, a continuación te contamos.

El nombre de “El Mimoso”, exvocalista de la banda El Recodo, una vez más es tema de conservación en redes sociales, luego de darse a conocer que fue arrestado recientemente en Monterrey, Nuevo León.

¿Por qué detuvieron a El Mimoso?

De acuerdo con medios, el exintegrante de la agrupación sinaloense formada en 1938 por Cruz Lizárraga fue detenido el pasado 25 de noviembre por el caso de presunta violencia doméstica que existe en su contra.

Recordemos que a principios de año, María Elena Delfina, esposa de Luis Antonio López (nombre verdadero de El Mimoso), lo acusó de presunta violencia doméstica, y por lo que él negó dichos señalamientos, en un video que compartió en sus redes sociales.

“Que Dios, en este momento, me quite la vida si yo he tocado de una manera violenta, ni a ella ni a nadie en la vida. Nunca me atreveria a tocar de esa manera a una mujer. Esta es una acusación muy fuerte en mi contra. Jamás me atrevería a hacerle un daño a una mujer”, dijo Antonio López.

Si bien no dio detalles sobre las supuestas denuncias que realizó Elena Delfina en su contra, el cantante afirmó que el problema es por dinero y no por violencia, como lo afirmó su esposa.

“Creo que más que el problema físico y psicológico, el problema es económico, y la verdad, tuve que poner un alto”, agregó.

A razón de dicha situación, medios locales dieron a conocer que el intérprete de “En esta vida no se pudo” fue arrestado; sin embargo, la detención habría durado sólo unas cuantas horas.

Esto presuntamente porque El Mimoso se comprometió a participar en una audiencia en línea donde un juez penal de Nuevo Léon, por el delito de Violencia Familiar en perjuicio de su aún esposa María Elena Delfina, y posteriormente el cantante quedó en libertad.

Según información dada a conocer por el programa de Multimedios, “Chismorreo“, entre las medidas que le fueron impuestas al cantante se encuentra la prohibición de salir de Nuevo Léon, lo que afectaría sus compromisos laborales, incluyendo el concierto que tiene programado para el próximo 31 de enero en el Auditorio Nacional.

CSAS