A lo largo de la historia musical, algunos artistas han dejado huella con sus canciones, discos y más factores. Pero hay una que desde su aparición ha causado curiosidad, encanto y hasta se le ha colocado como de culto. Por supuesto que hablo de Björk.

Nacida el 21 de noviembre de 1965, Björk Guðmundsdóttir se ha convertido en un referente para la cultura pop. Y es que su sed de experimentación y exploración nos ha dado 10 álbumes de estudio los cuales han pasado del trip hop, electrónica, art pop, psicodelia, avant garde y hasta a capella. Este último es una forma de creación pero para la islandesa los imposibles no existen.

¿Por qué Björk es “muy interesante pero muy extraña”?

Pati Chapoy logró definir muy bien a Björk con una frase que ya forma parte de la cultura pop. Y es que si algo es cierto, es que la cantante de Islandia no es para todos los oídos y no es por sonar superior, pero con tan cambiantes géneros musicales es difícil de digerir.

Repasemos algunos momentos relevantes de su historia y por qué es importante tenerla en la música.

Debut: la internacionalización

Antes de ser conocida a nivel mundial, Björk ya había tenido acercamientos a la música con un álbum lanzado en su infancia y a lado de la banda The Sugarcubes.

Pero hablemos de su primer álbum: Debut (1993) en el que, con el apoyo de Nelle Hooper, la cantante reunió géneros como el art pop, house, dance y electropop. Fuera de Islandia no era tan conocida pero gracias a sencillos como “Human Behaviour”, “Venus as a Boy”, “Big Time Sensuality”, comenzó a llamar la atención.

De igual manera fue el momento en el que se dio una de las uniones artísticas más importantes junto al director francés Michel Gondry.

Post y Homogenic: Björk es más de lo que pensamos

Sus álbumes posteriores marcaron el camino que tomaría la originaria de Islandia. Sonidos estridentes, electrónica, art pop, trip hop y más se volvieron un distintivo de ella.

Con Post (1995) su carrera se consolido pues temas como “Army Of Me”, “Isobel”, “Hyperballad”, entre otras lograron ventas millonarias a una artista alternativa. En este trabajó con un equipo más amplio que incluyó a los productores Tricky y Howie B.

En medio de la creación de Homogenic (1997), Björk se enfrentó a un acosador que intentó asesinarla. Ricardo López, la persona en cuestión, provocó que su tercer álbum de estudio se retrasara y que la compositora tomara medidas de seguridad pues el fan intentó hacerle llegar una carta con una bomba.

A pesar del incidente, este también resultó un éxito para ella pues con “Bachelorette”, “Pluto”, “All is Full Of Love” comenzó a ganar más relevancia.

Medulla: la experimentación

Luego de volverse una artista de culto, actuar en el filme de Lars Von Trier, Dancer in the Dark (2000) y presentar Vespertine (2001), Björk decidió innovar con un disco acapella. Así es, Medulla (2004) fue grabado únicamente con voces, las cuales funcionaron como instrumentos.

Beatbox y sonidos guturales son algunos sonidos que se incluyeron en temas como“Pleasure Is All Mine”, “Where Is The Line” y “Triumph Of A Heart”.

Volta y Biophillia: Otro nivel

Björk también ha sido vocera política y muestra de ello lo presentó en Volta (2007) y Biophilia (2011). En el primero mostró su lado político y hasta hizo un llamado para liberar al Tibet y el segundo mediante herramientas digitales, optó por crear una aplicación y hasta usar de instrumento una Bobina de Tesla para una de sus canciones.

Vulnicura, Utopia y FOSSORA: artista incomprendida

Luego de álbumes comerciales, Björk optó por la experimentación total. Sus últimos tres álbumes mostraron más de su realidad. Ejemplo de ello es Vulnicura (2015) en el que habló del fin de su relación amorosa con Matthew Barney o Utopia (2017) en el que decidió trabajar con la artista venezolana Arca en el que buscaba salir de la tristeza.

Finalmente, FOSSORA (2022) es un álbum definido como “techno biológico”. Muestra de ello fue el sencillo “Atopos” y cuya portada del LP este está enfocado en elementos terrestres y los hongos que son organismos eucariotas, muy Björk.

Sea como sea, Björk ya es parte de la cultura y cada movimiento que haga será digno de análisis y de seguir.

LDAV