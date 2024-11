A primera hora de este miércoles, la embajada de los Estados Unidos radicada en Ucrania, cerró temporalmente sus puertas ante la amenaza de un posible ataque aéreo ruso.

Mediante un comunicado, la embajada norteamericana en Kiev, advirtió que cerrará sus puertas por miedo a una represalia rusa sobre los ataques con misiles de fabricación estadounidense por parte de Ucrania.

Te puede interesar: EU veta en la ONU llamado de cese al fuego en Gaza

“La Embajada de los Estados Unidos en Kiev recibió información específica sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre”. señala el comunicado de la embajada.

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024