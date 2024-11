Estados Unidos vetó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para un cese el fuego “inmediato, incondicional y permanente” en la Franja Gaza, esto como medida en respaldo a su aliado Israel.

El proyecto exigía “un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente que debe ser respetado por todas las partes”, y también “la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”.

Debido a la forma en que estaba redactado dicho documento, enfureció a Israel, quien denunció el proyecto como una “traición”.

Te podría interesar: Putin baja el listón para armas nucleares

“Dejamos claro en las negociaciones que no podríamos apoyar un cese el fuego incondicional que no logre la liberación de los rehenes”, declaró el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood.

“Para nosotros, tendría que haber una vinculación entre el cese el fuego y la liberación de rehenes. Esa ha sido nuestra posición desde el principio y la mantenemos”, refirió el diplomático.

Con la propuesta de resolución, agregó Wood, el Consejo enviaría a Hamás “el peligroso mensaje de que no es necesario volver a la mesa de negociaciones”.

El texto “no es más que una traición” y equivaldría a un “abandono” de los rehenes, señaló el embajador israelí ante la ONU, Dany Dann, antes de la votación.

Recordemos que el 7 de octubre de 2023, Hamás llevó a cabo un ataque sin precedentes en suelo israelí que dejó 1,206 muertos, en su mayoría civiles.

Te podría interesar: Trump presencia fallido despegue del Starship

Los milicianos terroristas capturaron también ese día a 251 personas, de las que 97 siguen cautivas en Gaza, aunque el ejército israelí estima que 34 de ellas murieron.

Desde que Israel lanzó su represalia, según el Ministerio de Salud de este territorio, gobernado por Hamás, 43,972 personas han muerto en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles. La ONU considera que estas cifras son fiables.

(Con Información de AFP)

#BREAKING

United States VETOES Security Council draft resolution that would have demanded an immediate, unconditional and permanent ceasefire in Gaza, and the release of all hostages

RESULT

In Favor: 14

Against: 1 (US)

Abstain: 0 pic.twitter.com/BpUj5xhJHE

— UN News (@UN_News_Centre) November 20, 2024