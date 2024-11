Never Too Late es el nombre del nuevo tema de Elton John que ya está disponible hoy y que es una colaboración con Brandi Carlile y que es extraída del próximo documental de Disney+ titulado Elton John: Never Too Late.

La canción se compuso durante el verano de 2023 cuando John regresaba de su gira Farewell Yellow Brick Road, en donde la estrella británica se sentó a cenar con el director del metraje David Furnish y platicó junto a Brandi sobre “ la vida, la familia, los planes futuros y los proyectos incipientes en los que colaborar”, reveló un comunicado distribuido por la plataforma.

Según el mismo texto, esta plática creó en la estadounidense muchas emociones, por lo que “La inspiró a comenzar a escribir una nueva canción en tercera persona, tomando la influencia y la guía de Bernie Taupin en la forma en que sus letras profundamente observadoras y personales han canalizado perfectamente la voz y el viaje de Elton a lo largo de los años”.

Por su parte la co escritora Brandi Carlile dijo que: “Me pareció muy conmovedor el primer corte del documental que se convirtió en ‘Elton John: Never Too Late’. Fue realmente increíble ver imágenes históricas de Elton y la trayectoria de su vida. Pero a pesar de lo fantástico y hermoso que era todo lo que todos estábamos presenciando como fanáticos, su vida también era bastante solitaria y difícil a veces. Pensé que el documental ilustraba un sentimiento muy importante, porque tal vez nunca había encontrado su serenidad y su paz, pero la encontró, y la encontró más tarde en la vida. Y nunca es demasiado tarde, demasiado tarde para encontrar el amor de tu vida, o para formar una familia, o para cambiar de opinión sobre cualquier cosa”, asegura el comunicado.

Por su parte la leyenda del pop británico dijo: “Cuando Brandi me dijo que estaba tan inspirada por el primer corte del documental que quería que coescribiéramos una nueva canción para el, me emocioné. Sé desde hace mucho tiempo lo genial que era, pero aún así, leer sus letras y coescribir con ella en la música fue profundamente conmovedor. Especialmente teniendo en cuenta lo personal que es ver, ver mi vida en la pantalla, ella capturó perfectamente la esencia del documental y por qué dejé de hacer giras para pasar más tiempo con mi familia. No deja de sorprenderme su arte, puede canalizar mi voz de una manera que sólo Bernie ha conseguido hacer antes. Sé que Bernie ayudó a guiar a Brandi en eso. El nivel de su musicalidad, su composición de canciones, su pasión por lo que hace son sensacionales. Realmente es una de las más grandes que existen”, se lee en el comunicado.

El tema ya está disponible en plataformas de streaming musical, mientras que el documental llegará a Disney+ el 13 de diciembre.