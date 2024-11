Luego de que el martes por la noche comenzará a circular en redes sociales un video en el que se observa al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y al diputado Pedro Haces, del mismo partido, abordar un helicóptero en un deportivo contiguo al Palacio Legislativo, hoy el líder morenista ofreció disculpas y la promesa de que intentará no repetirlo.

En un video que subió a sus redes sociales, Monreal expresa que la transición política por la que pasa el país es sensible y por eso sus actos deben ser siempre revisados y mejorados.

“Las mujeres y los hombres de servicio público estamos permanentemente sometidos al escrutinio social, no hay para nosotros días inhábiles ni tampoco vida privada, no hay tregua ni tampoco justificación que valga ante nuestros adversarios, externos e internos, por posibles errores que se cometan en la cuarta transformación.

“Esta filosofía es aún más enérgica y estricta y los militantes y simpatizantes son incluso más exigentes por razones explicables, pues vivimos una etapa única, estelar, en la transición democrática mexicana”, comentó.

Expuso que hace unos días al aceptar acompañar en un viaje a un amigo y su familia “en un transporte privado aéreo” se generaron comentarios y opiniones distintos.

“Sin embargo, una vez dada a conocer la situación intentaré que no se repitan este tipo de situaciones, que aunque de buena fe y utilizada solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento.

“A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos les ofrezco una disculpa sincera, y a todas y todos los mexicanos de igual forma. Nunca hemos hecho nada indebido ni hemos violado una ley, pero por ser dirigentes debemos ser más cuidadosos y estar a la altura de las circunstancias”, expresó.

Sin embargo, el miércoles, cuestionado en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre el hecho, reconoció el uso del helicóptero y detalló que desde que era gobernador y después, de vez en cuando, usa vehículos privados de ese tipo.

“Lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias. No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe.

“No fue dentro de la oficina, no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia; a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. A veces uso ese tipo de aeronaves”, expresó.

Este viernes, en su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum, respondió sobre el hecho, que los gobernantes de la 4T deben ser ejemplo para la sociedad.

“Es una decisión de él, yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, creo esa es la manera en la que nos comportamos y creo que todos debemos dar un ejemplo.

“En general, todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación tenemos que dar el ejemplo, pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, pues él lo tendría que explicar, creo que ayer se movió en moto”, manifestó la mandataria.

Vivimos una etapa crucial en la vida pública del país. La transición política continúa y debemos estar a la altura de los retos y desafíos. Vamos a continuar impulsando las grandes reformas que México necesita. pic.twitter.com/EREVbLuCXY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2024

