El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), durante el encuentro con el pueblo de Zacatecas, refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y destacó los esfuerzos para mejorar el sistema judicial de México y defender la Constitución Política. Monreal Ávila resaltó la solidez de Sheinbaum Pardo y su liderazgo, asegurando que la mayoría del Congreso y el pueblo están con ella: Defender sus decisiones, caminar a su lado y estar siempre respaldando sus acciones. Usted tiene una gran legitimidad, gran cariño y gran confianza de la mayoría del pueblo de México. El legislador destacó también los avances de la reforma judicial impulsada por Morena, que busca enfrentar problemas como la corrupción y el nepotismo en el sistema de justicia. Dimos paso a crear este nuevo sistema de justicia, basado fundamentalmente en la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces. El legislador sostuvo que no podía más el pueblo aguantar. El déficit de justicia se agrandaba, el nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias amenazaban con devorar al Poder Judicial en el corto plazo. Por eso dimos paso a crear este nuevo sistema de justicia, reafirmando así el compromiso adquirido con la gente. Subrayó la importancia de defender la Constitución Política ante intentos de vulnerarla, al afirmar que se lograron detener acciones que pretendían imponer intereses particulares sobre la ley: Ganamos y vencimos ese intento audaz, insensato de querer estar por encima de la Constitución. Monreal Ávila reiteró el pacto de Morena con el fortalecimiento del sistema de justicia, el respeto a la Constitución y el respaldo al liderazgo de Claudia Sheinbaum para enfrentar los desafíos del país.

CLAUDIA SHEINBAUM; ANUNCIA PRODUCCION DE FRIJOL EN ZACATECAS EN NUEVA PRODUCTORA DE SEMILLAS PARA EL BIENESTAR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de apoyar a los pequeños y medianos productores, desde Zacatecas, anunció la producción de semillas de frijol de alta calidad, a través de la nueva Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien) y del incremento a 27 pesos por kilo de su Precio de Garantía, esto como parte de la implementación del programa integral de apoyo al campo Cosechando Soberanía. Nos van a ayudar ustedes, porque ustedes son los que saben cómo producir mejor semilla. Entonces, en coordinación, con la Productora de Semillas para el Bienestar, junto con los productores, vamos a producir, primero, semilla para frijol, y esa la van a recibir ustedes. Además, créditos accesibles, además de todos los apoyos, créditos con baja tasa de interés y cobertura. Además, apoyo en maquinaria de manera integral y todo el apoyo técnico que se requiera. Eso se llama Cosechando Soberanía. Detalló que, como parte de la soberanía alimentaria del país, las y los productores del campo recibirán semillas de frijol de la más alta calidad a través de Prosebien, que estará ubicada en Calera, Zacatecas, en las antiguas instalaciones de la Productora Nacional de Semillas (Pronase), que desapareció en el periodo neoliberal. Agregó que con el apoyo integral de Cosechando Soberanía se eliminará el intermediarismo para la comercialización; se entregarán créditos con baja tasa de interés, maquinarias y se ofrecerá apoyo técnico a quienes lo requieran, esto con el objetivo de que el frijol sea de buena calidad y accesible para todas las familias mexicanas. No solo es apoyar al campesino, sino también que las familias mexicanas tengan precios accesibles de lo que se produce en nuestro país. Eso es hacer realidad el: Por el bien de todos, primero los pobres. Asimismo, ante las y los zacatecanos, anunció que en coordinación con el gobernador David Monreal también se pondrán en marcha otros proyectos en el estado para el acceso al agua; la construcción de carreteras; así como la edificación y mejoramiento de viviendas. Destacó que la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, se refleja en el apoyo del pueblo de México a la reforma al Poder Judicial en la que se elegirán por voto popular a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros, el próximo 1° de junio del 2025.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; INCENDIO EN LA CAMIONETA EN LA QUE VIAJABA FUE UN INCIDENTE SIN MAYORES PROPORCIONES

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informó que una falla en la puerta derecha de la camioneta en la que viajaba en Matamoros, Tamaulipas, provocó un pequeño incendio, pero se trató de un incidente sin mayores proporciones del que no se registraron mayores pérdidas materiales ni lesionados. El senador agradeció las muestras de solidaridad y preocupación que expresaron seguidores y usuarios de redes sociales al ver las imágenes que él mismo compartió por la red, así como la respuesta inmediata de las autoridades locales y federales frente a la difusión de la noticia. Afortunadamente no se encontraba nadie en la camioneta. Se quemaron la puerta derecha y mis lentes para leer, pero el equipo que lo acompañaba apagó el fuego de la puerta derecha con extintores casi de inmediato. Fernández Noroña dio a conocer que al lugar del incidente acudió personal de Protección Civil y Bomberos de Matamoros, quienes le informaron que hubo una falla en el motor de ascenso del vidrio de la puerta derecha de la camioneta, que se sobrecalentó y generó el incendió. El presidente del Senado y la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, se dirigían a una asamblea.

SECRETARIO DE EDUCACION MARIO DELGADO; INICIA HOY LUNES REGISTRO PARA LA BECA UNIVERSAL DE EDUCACIÓN BÁSICA “RITA CETINA GUTIÉRREZ”

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informo que por medio de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), a partir de hoy lunes 11 de noviembre y hasta el miércoles 18 de diciembre de 2024, estará abierto el registro en línea para la beca universal de Educación Básica “Rita Cetina Gutiérrez” que beneficiará, en su primera etapa, a 5.6 millones de estudiantes de escuelas públicas de nivel secundaria del país. Los beneficiarios de la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, inscritos en planteles públicos de secundaria en localidades prioritarias, deberán realizar el registro en línea para acceder a la beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”. En las comunidades sin acceso a internet, las y los servidores de la nación realizarán el registro de manera presencial. La beca universal entregará, a partir de 2025, mil 900 pesos bimestrales a las y los alumnos de nivel secundaria, y 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que integre el núcleo familiar. Asimismo, se informa que las asambleas informativas en las escuelas secundarias públicas en todo el país continúan. A la fecha se han realizado 23 mil 223 asambleas informativas con la asistencia de 2 millones 877 mil 668 madres, padres, tutores, maestras y maestros.

MARKO CORTÉS, JORGE ROMERO Y ADRIANA DÁVILA; SON LAS OPCIONES PARA ENCABEZAR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

El Partido Acción Nacional (PAN), llevo a cabo la elección para renovar la presidencia nacional que actualmente dirige Marko Cortés. Ayer domingo alrededor de las 10:00 horas abrieron los centros de votación que hasta las 17:00 recibieron los sufragios de los simpatizantes. Por la presidencia blanquiazul compitieron la exsenadora Adriana Dávila y el coordinador parlamentario de San Lázaro, Jorge Romero. Para este proceso se instalaron mil 136 centros de votación y mil 345 casillas en diferentes partes del país, para 300 mil militantes con derecho a voto. Actualmente, el Partido Acción Nacional está dirigido por Marko Cortés, político originario de Michoacán, quien desde noviembre de 2018 se ha mantenido al frente del instituto. Cortés Mendoza debería haber concluido su dirigencia de manera oficial en 2021, pero ese mismo año fue ratificado como líder del PAN al ser el único candidato. Por esa razón, su mandato siguió hasta 2024, pero llego su fin a dicha dirigencia. Con base en los estatutos de Acción Nacional, resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de votos, o el 37 por ciento con una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales con el segundo lugar. Al cierre de esta columna Jorge Romero se proclamó como el vencedor de las elecciones, de acuerdo a los resultados preliminares. Jorge Romero tiene una abrumadora ventaja de 80.6 por ciento frente al 19.4 por ciento de Adriana Dávila.

DIPUTADO CARLOS GUTIÉRREZ; HISTÓRICA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

“LOS JÓVENES TOMARON EL CONGRESO”

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla Presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, en un acto sin precedentes, llevó a cabo la instalación de este grupo de trabajo ante más de 500 jóvenes de todo el país. Representantes de los Institutos Federal, Estatales y Municipales de la Juventud, presidentes de comisiones de juventud del Senado de la República y de los congresos locales, representantes populares jóvenes, autoridades del Sistema de Naciones Unidas, representantes de la Secretaría de Marina y dirigentes juveniles de toda la república se dieron cita en este evento. El legislador aseguró que trabajarán por políticas públicas que brinden igualdad de oportunidades, inclusión y justicia para los jóvenes. Este acto se consolidó como la Reunión de Instalación con mayor convocatoria de la LXVI Legislatura. A pesar del gran número de asistentes, la ceremonia fue impecablemente organizada, solemne y protocolaria, destacando la capacidad de la juventud para ser parte activa y ordenada de espacios legislativos. Hoy demostramos que se puede hacer una instalación cuantiosa, ordenada y de altura y que los jóvenes somos capaces de ello. El Presidente de la Comisión de Juventud reafirmó su compromiso de trabajar para saldar la deuda histórica que el país tiene con las y los jóvenes, con el objetivo de impulsar la Ley de las Personas Jóvenes e ir más lejos y consolidar la creación de la Secretaría de las Personas Jóvenes. Gutiérrez Mancilla expresó el compromiso de colocar estos temas en la agenda legislativa, una postura que generó un amplio consenso entre los presentes. En un acto simbólico, los jóvenes literalmente tomaron el Congreso. Bajo el respaldo y aliento del congresista del PRI, los asistentes tuvieron la oportunidad de acceder al Pleno de la Cámara de Diputados y conocer los espacios más emblemáticos del Palacio Legislativo de San Lázaro, reafirmando su papel protagónico en la construcción del futuro del país.

SENADOR ALEJANDRO MORENO; DESAPARICIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, UN PASO A LA CONCENTRACIÓN DE PODER

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y senador de la republica Alejandro Moreno, afirmó que los órganos constitucionales autónomos han sido fundamentales en la consolidación del sistema democrático en México, y advirtió que la reforma con la que se pretende desaparecerlos no solo es un ataque a la institucionalidad, sino también un paso hacia la concentración del poder y la erosión de las libertades fundamentales. Por ello, señaló que es esencial que la sociedad civil, los partidos de oposición y los ciudadanos en general nos movilicemos en defensa de estos órganos, por lo que hizo un llamado a conformar un frente común en contra de esa reforma, ya que lo que está en juego es el futuro de la democracia y el respeto a nuestros derechos. Expuso que los retrocesos en materia de derechos humanos y democracia suelen comenzar con la desarticulación de mecanismos de control y supervisión. La defensa de los organismos autónomos, es una defensa de la democracia misma. Consideró que en tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca proteger lo que hemos construido con esfuerzo y sacrificio. Alejandro Moreno dijo que en un contexto donde la democracia y la protección de derechos humanos son pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa, la intención del partido en el poder de llevar a cabo una reforma constitucional que eliminaría los órganos constitucionales autónomos, representa un grave retroceso en la observancia y garantía de estos derechos. En ese riesgo están, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). En el caso del INAI, el senador destacó que ha jugado un papel crucial en la promoción y defensa del acceso a la información pública, permitiendo que la ciudadanía pueda conocer y cuestionar las acciones del gobierno. Sostuvo que la protección de datos personales es un derecho cada vez más relevante en un mundo digitalizado, y el INAI ha sido un baluarte en la defensa de este derecho. Señalo que al eliminarlo, se pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos y se abre la puerta a posibles abusos en el manejo de información sensible por parte del gobierno y de empresas privadas. El IFT ha garantizado la competencia en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo un entorno en el que los mexicanos podamos acceder a servicios de calidad y a precios competitivos. Mientras, de la COFECE, indicó que con su labor protege el libre mercado y evita prácticas monopólicas, algo fundamental para el desarrollo económico del país. El CONEVAL ha sido fundamental en la medición objetiva e imparcial de las condiciones sociales y económicas del país. Subrayó que sin estos órganos, el riesgo de abusos de poder y concentración económica se incrementa significativamente.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; SE TIENEN QUE BAJAR LAS COMISIONES BANCARIAS

El coordinador de los diputados federales del PRI Rubén Moreira Valdez, señalo que los bancos que operan en México mantienen un gran negocio que se refleja en sus ganancias, por el cobro de comisiones, por ello el diputado afirmó que para proteger a los usuarios de los servicios financieros se requiere bajar las comisiones bancarias, que de enero a agosto de este año reportan ingresos de casi 170 mil millones de pesos. El economista Mario Di Costanzo aseguró que los bancos por comisiones ganan tres veces más que por otros servicios que prestan. El líder del PRI en San Lázaro aseguró que hay bancos beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que son los mismos que tienen grandes ganancias, razón por la cual cuidan su chequera y no van a hacer nada que vaya en contra de sus intereses. Entonces, al cliente le cobran comisión por abrir la cuenta, por cuidar su dinero, por decirle cuánto tiene, por hacer una transferencia a otro banco, por usar su tarjeta o por pagar en algún lugar. Yo le recomendaría a usted que es obrero, que le paguen en efectivo ya después decidirá si lo mete al banco o abajo de la cama. El coordinador dijo que al transferir el dinero, el banco tiene el control de la nómina, ya no tiene que ir a la empresa a pagar, los empleados tienen su salario en la institución financiera, que les cobra por guardarlo y si tienen poquito les empieza a aplicar una comisión. Nos están engañando con eso de que la tarjeta de débito es a toda madre. Sí, a toda madre, para los banqueros. Di Costanzo expuso que los banqueros mexicanos están preocupados por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y porque la Corte desestimó acciones contra la reforma judicial, que recortan la expectativa de crecimiento del PIB en 2025, de 0.8 a 0.2 por ciento. Anotó que también se suma el tipo cambiario que se cotiza arriba de los 20 pesos por dólar, el repunte de la inflación y cerrar 2024, sin lograr reducir el déficit público. El especialista en finanzas planteó como epílogo que Pemex continúa en una situación financiera y operativa grave, porque al mes de septiembre quintuplicó sus pérdidas en refinación al sumar 483 mil millones de pesos, que supera lo destinado a la pensión de adultos mayores en este año. En este sentido, apuntó que las pérdidas acumuladas en refinación de 2019 a 2024, ascienden a casi un billón de pesos

SENADORES DEL PVEM; REAFIRMAN IMPULSAR EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se conmemora el 10 de noviembre, las y los senadores del Partido Verde reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de la mano del Poder Ejecutivo Federal, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, para el impulso del desarrollo científico y tecnológico en todas sus ramas, buscando siempre que sea para usos pacíficos y para el desarrollo sostenible. Los legisladores del Partido Verde reconocieron que existen retos de como lograr una ciencia más abierta y accesible a la gente; promover los avances científicos y tecnológicos; fortalecer el vínculo con la educación superior; y lograr que la investigación científica incida en políticas públicas para lograr las transformaciones que necesita el país. Explicaron que durante la historia de la humanidad, se ha dado mal uso a los conocimientos científicos para crear tecnologías que, lejos de contribuir al desarrollo, provocan daños a la salud y al ambiente, ya sea de manera deliberada o involuntaria, por lo que insistieron en que en el uso de tecnologías, como la inteligencia artificial, se debe promover que la ciencia siempre se utilice con fines pacíficos y tenga un papel preponderante en la construcción de la paz, para impulsar la cooperación internacional, a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. Agregaron que actualmente, cuando el mundo vive una crisis ambiental con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los residuos, la ciencia debe ser la puerta de acceso a las soluciones que se necesitan para asegurar la preservación y desarrollo de nuestra especie, y de todas las especies del planeta. Subrayaron que la conmemoración de esta fecha debe servir también para ayudar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente el ODS 1 “Fin de la Pobreza”, que aseguraron, es el más apremiante y en el que existe mayor rezago a nivel global.

SENADOR RICARDO ANAYA; ALERTA SOBRE NUEVA REFORMA PARA AMPLIAR LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.

El senador panista Ricardo Anaya alerta sobre una nueva reforma, que se discutirá en el Senado esta semana, mediante la cual se ampliará el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo los delitos fiscales. Anaya afirma que esta reforma es el cerrojazo de la ya larga serie de cambios constitucionales con los que Morena y sus aliados están pavimentando el camino al autoritarismo. Todo empezó con la sobrerrepresentación en ambas cámaras del Congreso, por la que la coalición oficialista se quedó con el 75% de las curules, cuando solo obtuvo en las urnas el 54% de los votos. Con esa mayoría y sin escuchar a nadie, impusieron la militarización y la reforma judicial, que no es la reforma que necesita la justicia en México, porque está diseñada solo para que Morena controle al Poder Judicial. Ahora pretenden aprobar una reforma que amplía la prisión preventiva oficiosa, una práctica condenada en todo el mundo por ser violatoria de los derechos humanos, como acaba de reiterar el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtiendo el peligro de que México, en lugar de eliminarla, amplíe una medida que viola el derecho a la presunción de inocencia, a la libertad personal, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, entre muchos otros. Ahora si te acusan de un delito fiscal, de no pagar un impuesto, primero te meten a la cárcel y luego averiguan. Y el juez a quien le toque ver el caso no podrá hacer nada, porque por ley lo que procederá en delitos fiscales es encarcelar al acusado de oficio, sí o sí. De modo que cuando quieran encarcelar a un activista, a un periodista, a un opositor o a cualquier ciudadano, lo único que tendrán que hacer es acusarlo de defraudación fiscal y con eso lo meten al bote. Ricardo Anaya advirtió que esta nueva reforma es un atentado contra los derechos humanos. Y no vamos a dejar de decirlo. Vamos a dar la batalla y a alzar la voz en la discusión que viene. Ese es nuestro deber y lo cumpliremos a pesar de todo.

ZOÉ ROBLEDO; INAUGURA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR EN GUADALUPE, ZACATECAS, ENCABEZADA POR LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 58 en Guadalupe, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Zacatecas. El director del IMSS Zoé Robledo en compañía del Doctor David Kersenobich, del gobernador David Monreal, Lety Ramírez, José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe y la doctora Mirna del Toro, directora de la Unidad de Medicina Familiar, así como médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, asistentes médicas, Trabajo Social, así como el doctor Rafael Olivos el nuevo secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por la indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum de seguir con el proceso de integración del sistema de salud IMSS, Issste, IMSS Bienestar con la Secretaría de Salud y trabajar todos con nuestro propósito común de un sistema público de atención médica, robusto, de calidad y oportuno. Tenemos que considerar, reconocer, ver y atender la esperanza de vida saludable; todos conocemos los datos de cuánto vamos a vivir, la esperanza de vida que tiene un país y cada uno de sus estados. Sin embargo, un dato que se conoce poco son los años de vida saludable y en México hoy de cada mujer que vive hasta los 80 años, 68 los vive con buena salud, pero hay 12 años que se viven o con discapacidad o con algún problema de salud que no le permite una plena autonomía. Las principales enfermedades que reducen no la vida, pero si en muchos casos esos años de vida saludable, son los enemigos y los sospechosos de siempre: Diabetes, hipertensión, obesidad. Casi el 14 por ciento de toda la carga de pérdida de vida, de años de vida saludable, tienen que ver con estas enfermedades. Enfermedades del corazón, enfermedad renal crónica, y también desde luego algunos tipos de enfermedades transmisibles. La consulta de Medicina Familiar en el Primer Nivel de atención debe de ser la aspiración de cualquier sistema público de atención médica que se enfoque en lo preventivo. Un médico, una médica que gestiona territorialmente a la población y que atiende la demanda de 2 mil 400 personas por turno, por consultorio. Casi el 80 por ciento de la consulta en Medicina Familiar en el IMSS, de las casi 300 mil que ocurren todos los días a lo largo y ancho del país, tienen que ver con esas enfermedades. Por eso, en esas mil 543 Unidades de Medicina Familiar queremos seguir fortaleciendo; fortalecer el modelo también de la consulta preventiva con enfermeras y enfermeros especialistas que pueden ofrecer toda esta consulta para el diagnóstico, las acciones preventivas, 14 acciones distintas que se pueden hacer en este nuevo rol protagónico de la enfermera. Aquí en esta unidad en sus nueve consultorios, seis de Medicina Familiar, tres preventivos, lograremos atender a muchas de las personas que hoy quizá están en algunas otras Unidades de Medicina Familiar. Hoy tenemos a una mujer, mujer de izquierda, mujer científica y mujer que cree en las instituciones públicas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de todas y todos, por el simple y glorioso hecho de ser mexicanos.

JOE BIDEN; ENTREGARÁ A UCRANIA AYUDA MILITAR ANTES DE TERMINAR SU ADMINISTRACIÓN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entregará a Ucrania los cerca de 6.000 millones de dólares restantes de ayuda militar antes de que el próximo 20 de enero asuma el poder el nuevo mandatario, Donald Trump, quien ha sido muy crítico con la ayuda a Kiev. Joe Biden garantizó a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante su última reunión en Washington en septiembre pasado que le entregaría toda la ayuda aprobada por el Congreso antes de finalizar su mandato. Para el 20 de enero, habremos enviado a Ucrania la cantidad total de recursos y ayuda que el Congreso nos autorizó. Joe Biden también pedirá durante los próximos 70 días tanto al nuevo Congreso como a la próxima Administración de Donald Trump que mantengan el apoyo a Kiev dado que alejarse de Ucrania significaría más inestabilidad en Europa. El consejero de Seguridad Nacional defendió que, desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, la política del Gobierno de Biden fue la de entregar armamento a Ucrania para que esté en una posición más fuerte tanto en el campo de batalla como en una posible mesa de negociaciones. Corresponde a Ucrania decidir sobre, por su propia soberanía e integridad territorial, cuándo y cómo sentarse a negociar con Rusia.

DONALD TRUMP; INVITA A ROBERT “DURO” LIGHTHIZER PARA MANEJAR LA POLÍTICA COMERCIAL DE EU

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, invita a Robert Lightizier para que regrese a su Gobierno entrante nuevamente como Representante de Comercio. Lighthizer fue el titular de Comercio durante la estancia anterior de Trump en la Casa Blanca, de 2017 a 2021, se le considera un “duro” en cuanto a favorecer y priorizar la manufactura nacional. Es un experto en quitarle peso a Estados Unidos en los tratados comerciarles, favorecer la aplicación de aranceles y restarle importancia a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

