Frank Castle, conocido como The Punisher y uno de los antihéroes más populares de Marvel, regresará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con un papel de peso en las próximas producciones.

Brad Winderbaum, jefe de Marvel Television, confirmó recientemente que el estudio tiene “grandes planes” para Castle, asegurando su retorno en la esperada serie Daredevil: Born Again, y potencialmente en otras producciones futuras.

Marvel TV Head Brad Winderbaum says there is a future already planned for Jon Bernthal's Punisher in the MCU

Interpretado por Jon Bernthal, quien debutó como The Punisher en la segunda temporada de Daredevil de Netflix, el personaje se destacó rápidamente, ganando una base de fans que celebró su encarnación de Frank Castle.

Ahora, con su regreso en Daredevil: Born Again, programada para el 4 de marzo de 2025 en Disney, Marvel Studios busca expandir su historia y mostrar cómo sus métodos extremos impactarán a otros héroes de Nueva York, como Matt Murdock (Daredevil) y personajes clave de la ciudad.

Marvel TV boss Brad Winderbaum says there is '100%' a future for The Punisher in the MCU after #DaredevilBornAgain

Se espera que Frank Castle regrese con una narrativa que explore su historia emocional y las consecuencias de sus experiencias, algo que promete añadir profundidad y conflicto en el UCM.

Brad Winderbaum on violence in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’:

“Yes. It all comes at a cost. It is one of the most violent things we’ve put on screen, but it’s in service of a greater tragedy that is really compelling.”

#DaredevilBornAgain hits Disney+ March 4!

