La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), a través de su cuenta de X (antes Twitter), The Academy, anunció, con bombo y platillo, que el comediante estadounidense Conan O’Brien será el presentador de la 97 edición de los premios Oscar.

Mediante un video publicado en sus redes, en el que se observa al también presentador oriundo de Massachusetts sosteniendo la estatuilla dorada de la premiación, se puede apreciar un sketch cómico al más puro estilo del comediante.

“Esto es increíble. Estoy sosteniendo un Oscar. Soy un ganador del premio Oscar”, expresa O’Brien. “No”, le responde una voz en off, “serás el presentador”. “Oh”, responde sorprendido, “soy el presentador de los Oscar”. Continuando con la broma, pregunta si de cualquier forma puede conservar el galardón. “No”, le responden, y le arrebatan de las manos el premio.

Tune into the biggest night in Hollywood on Sunday, March 2nd at 7e/4p, LIVE on @ABCNetwork ! #Oscars @TeamCoco @ConanOBrien pic.twitter.com/ZpsGM9LEIq

A la noticia, —por cierto anunciada también por Bill Kramer, CEO de The Academy y Janet Yang, presidenta de la misma—, el también productor reaccionó citando la publicación original, y expresó su emoción ironizando sobre “al público, lo que pida”:

“Estados Unidos lo exigió y está sucediendo ahora mismo: la nueva chalupa suprema con queso de Taco Bell. En otras noticias, soy el anfitrión de los Oscar”.

America demanded it and now it’s happening: Taco Bell’s new Cheesy Chalupa Supreme. In other news, I’m hosting the Oscars. https://t.co/OFIlxI3wh4

— Conan O’Brien (@ConanOBrien) November 15, 2024