La película dirigida por Pedro Almodovar, La Habitación de al Lado, podría ser la última que haga Tilda Swinton. Esta declaración salió de su viva voz en una entrevista que concedió a la publicación Women in Hollywood.

“Siempre he tenido la intención de que cada filme fuera el último”, dijo a la revista. “No quería adelantarme a nada porque me lo he pasado muy bien de principio a fin. Siempre pensé, ‘bueno, esta es una buena película para terminar.

“Debo retirarme mientras aún lo sienta’. Y lo siento hoy. Creo que La Habitación de al Lado es la última película que hago. Veamos si pasa algo más”.

Pero esto puede que no sorprenda demasiado a muchos que han seguido los pasos de Swinton, pues previamente, dejó en claro que nunca estuvo entre sus planes ser una actriz de las que su carrera dura demasiado tiempo. En una entrevista del pasado comentó que originalmente sólo quería estar en una más.

“Me gusta ver a la gente por primera vez en una cinta”, le dijo al periódico británico The Guardian en 2022.

“Es una de las razones por las que me encantan los documentales. Me encanta ver gente, no me interesa ver actores en absoluto.

“Y la mejor manera, si eres actor, de evitar esa molestia para el público es hacer una sola película; entonces te habrán visto, te habrán conocido, les habrá parecido interesante y nunca tendrán que volver a verte”.

La Habitación de al Lado, junta en la pantalla a Tilda Swinton y a Julianne Moore, para seguir la historia de Ingrid y Martha, dos amigas íntimas en su juventud que trabajaban juntas en la misma revista. Tras años sin estar en contacto, se reencuentran en una situación extrema.