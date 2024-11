Ariana Grande en una reciente aparición en The Tonight Show con Jimmy Fallon, sorprendió a sus fans al compartir su interés en actuar más allá de la música.

Te podría interesar:Frank Castle se convierte en un pilar del UCM

La cantante, conocida por éxitos como “Thank U, Next” y “7 Rings,” reveló que, aunque la música siempre será una parte esencial de su vida, tiene una fuerte inclinación por el arte de la actuación.

“Realmente amo actuar”, comentó Grande, quien demostró su talento en la pantalla en producciones como Victorious y, más recientemente, en Wicked, la anticipada adaptación cinematográfica del exitoso musical.

“Music and being onstage will always be a part of my life, so I will always be there. We’ll always have that together. But, I really do love acting.”

-Ariana Grande will be pursuing more acting projects after @wickedmovie 👀 #ArianaOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/iw09WlOoo3

— The Tonight Show (@FallonTonight) November 15, 2024