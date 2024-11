Luego de que anunció el The Lifetimes Tour, Katy Perry visitó la Ciudad de México y no solo eso, ya que se presentó en las instalaciones de TV Azteca, específicamente en el programa Venga La Alegría en el que se quedó en algunas secciones del programa.

La recibieron Patricio Borgetti y Sergio Sepúlveda quienes intentaban comunicarse con ella mientras un grupo de fans y empleados de la empresa la recibieron el la alfombra roja que montaron en la televisora del Ajusco.

Durante su participación se le realizó un homenaje en el que participaron Kristal Silva, Tabata Jalil y Luz Elena González quienes portaron algunos vestuarios de sus videoclips. “California Gurls”, “Dark Horse” y “Last Friday Night”, fueron los temas que bailaron ante la mirada Katy Perry quien solo aplaudía.

katy perry having absolutely no clue what they just said to her is killing me😭😭 pic.twitter.com/StqEltXEhJ

— kanishk (@kaxishk) November 13, 2024