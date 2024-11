Denzel Washington, uno de los actores más aclamados de Hollywood, confirmó su participación en la esperada Black Panther 3, un papel especial que se prepara como un homenaje al fallecido Chadwick Boseman.

Te podría interesar: La DANA causa alerta roja ahora en Málaga, lanzan aviso a tiempo

Esta incorporación despertó gran expectativa entre los fanáticos de Marvel, quienes consideran que la presencia de Washington aportará un toque de profundidad y respeto hacia el legado de Boseman, quien dio vida al rey T’Challa hasta su muerte en 2020.

La decisión de Washington de sumarse a esta franquicia ocurre en un momento importante de su carrera, ya que el actor manifestó que su aparición en Black Panther 3 será una de sus últimas antes de retirarse del cine.

“A esta altura de mi vida, quiero trabajar con los mejores y en los proyectos que realmente resuenan conmigo”, declaró.

Su deseo de colaborar con directores de renombre es un motivo clave en esta elección, y el hecho de que Ryan Coogler, director de la saga, esté desarrollando un personaje a medida para él muestra la relevancia de su incorporación.

Su presencia en Black Panther 3 podría dar un nuevo giro a la historia de Wakanda, ya que su personaje podría jugar un rol decisivo en la sucesión o en la expansión del universo ficticio.

Te podría interesar: Roban en casa de Taylor Swift y Travis Kelce durante juego de NFL

Mientras se esperan detalles adicionales sobre el papel de Washington, el impacto de su anuncio ya dejó huella en el público y en la industria, consolidando a Black Panther 3 como uno de los estrenos más anticipados del próximo año.

‘BLACK PANTHER 3’ is officially in development at Marvel Studios

•Ryan Coogler is currently writing the script and it will include a new character made specifically for Denzel Washington

(Source:@TheTodayShow) pic.twitter.com/5LouFT684h

— Marvel Updates (@Marvel_Updates_) November 12, 2024