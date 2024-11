Song Jae-rim, nacido el 18 de febrero de 1985 en Gwanak-gu, Seúl, fue un destacado actor y modelo surcoreano, recordado por su presencia en algunos de los K-dramas y películas más populares de los últimos años.

Antes de iniciar su carrera como actor, Jae-rim trabajó como modelo y protagonizó campañas para importantes revistas de moda como Bazaar, Vogue Girl Korea, Nylon Korea, GQ Korea y Marie Claire Korea. Además, fue rostro de grandes marcas como Canon, Motorola, Panasonic, Samsung y Kentucky Fried Chicken, consolidando su imagen en la industria de la moda.

En el mundo de la actuación, Song Jae-rim ganó reconocimiento con papeles en dramas como Flower Boy Ramyun Shop, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Clean with Passion for Now y La reina Woo, una de sus series más populares.

También incursionó en el cine, participando en películas como Grand Prix, The Suspect y On Your Wedding Day, donde mostró su versatilidad y habilidad para interpretar diversos roles.

A lo largo de su carrera, Song fue conocido no solo por su talento, sino también por su personalidad única y genuina, que capturó la atención del público en programas como We Got Married, donde compartió un lado más personal de su vida.

Con una vida marcada por retos desde joven, Jae-rim se independizó a los 20 años y trabajó arduamente para construir una carrera exitosa en el entretenimiento coreano. Aunque siempre fue reservado sobre su vida privada, su dedicación al trabajo y su carisma lo hicieron destacar en la industria.

Despedimos con tristeza al actor coreano Song Jae-rim fallecido a los 39 años de edad. Empezó a despuntar en los k-dramas en 2018 con su papel en Secret Mother, I Wanna Hear Your Song y en 2023 en la comedia romántica My Military Valentine. pic.twitter.com/Rw15jgNaic — Korean Film Festival Barcelona (@KFFBCN) November 12, 2024

