La tarde de este 12 de noviembre, el actor surcoreano Song Jae Rim fue hallado muerto a los 39 años en su departamento ubicado en el Distrito de Seongdong, según información de la Estación de Policía del mismo distrito.

Según lo reportado por medios locales, más tarde confirmado por la policía local, también fue encontrada una carta de dos páginas en la escena. Por ello, medios y declaraciones no oficiales atribuyen que la causa de muerte del actor fue por suicidio; sin embargo, no hay nada confirmado, puesto que la investigación está en curso.

Por lo anterior, la policía se ha limitado a declarar que “en este momento de la investigación, no hay indicios de juego sucio”.

Asimismo, reportes de medios locales indican que el funeral de la estrella de k-dramas se llevará a cabo en Seúl Yeouido St. Mary’s Hospital, en la sala montada como velatorio. Recalcan que serán sus familiares los que se hagan cargo de todos los rituales que sucederán el próximo 14 de noviembre.

¿QUIÉN ERA SONG JAE RIM?

El actor surcoreano, estrella de una serie importante de k-dramas, nació en Gwanak-gu, Seúl el 18 de febrero de 1985. Como modelo, protagonizó sesiones fotográficas para revistas de moda como Bazaar, Vogue Girl Korea, Nylon Korea, GQ Korea, Esquire Korea, Marie Claire Korea, entre otras.

En su faceta como actor, participó en series como Flower Boy Ramyun Shop, Two Weeks, Big Man, Goodbye Mr. Black, Clean with Passion for Now, Not Yet Thirty, Minamdang, Mi San Valentín militar y una de las más populares, La reina Woo.

Asimismo actuó en películas como Grand Prix, The Suspect, On Your Wedding Day, The Snob, I’ll Become Rich, entre otras. Finalmente, también será recordado por sus participaciones en ciertos anuncios, pues fue rostro en ciertos momentos de Canon, Motorola, Panasonic, Kentucky Fried Chicken, Samsung y otras marcas más.

Despedimos con tristeza al actor coreano Song Jae-rim fallecido a los 39 años de edad. Empezó a despuntar en los k-dramas en 2018 con su papel en Secret Mother, I Wanna Hear Your Song y en 2023 en la comedia romántica My Military Valentine. pic.twitter.com/Rw15jgNaic — Korean Film Festival Barcelona (@KFFBCN) November 12, 2024

