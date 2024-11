Kamala Harris, nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, es hoy una figura central de la política estadounidense a sus 60 años. De padres inmigrantes, su madre, Shyamala Gopalan, investigadora del cáncer de mama de origen indio, y su padre, Donald Harris, economista jamaicano, le inculcaron desde joven los valores de justicia e igualdad que marcaron su vida.

Esta influencia, junto con su identidad multicultural, la han llevado a convertirse en una defensora clave de los derechos civiles y la equidad social en Estados Unidos.

Harris comenzó su carrera profesional tras obtener su licenciatura en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard, una de las instituciones históricamente más prestigiosas del país. Luego, estudió Derecho en la Universidad de California, en Hastings, y se unió a la oficina del fiscal de distrito en el condado de Alameda, donde trabajó como fiscal adjunta. Desde el inicio, mostró un firme compromiso con la justicia y la reforma policial, abogando por casos que afectan a las comunidades más vulnerables.

En 2004, fue elegida fiscal de distrito de San Francisco, siendo la primera mujer y la primera persona afroamericana en ocupar este cargo. Durante su gestión, se destacó por reducir la reincidencia entre delincuentes juveniles, creando el programa “Back on Track”, orientado a ofrecer una segunda oportunidad a jóvenes infractores.

Su trabajo la llevó en 2011 a asumir como Fiscal General de California, donde enfrentó desafíos significativos, como el fraude hipotecario y el crimen organizado, impulsando a la vez reformas en el sistema de justicia penal en un estado tan complejo como California.

En 2016, Harris llegó al Senado de los Estados Unidos, representando a California. Allí se convirtió en una voz influyente en temas de inmigración, medio ambiente, salud y derechos humanos. Su habilidad para interpelar a altos funcionarios con firmeza y precisión la consolidó como una líder nacional comprometida con los valores democráticos.

Kamala, en el año 2020, aceptó el reto de postularse junto a Joe Biden para la vicepresidencia de Estados Unidos, en una candidatura histórica por ser la primera mujer afroamericana y asiática en aspirar al cargo.

Su papel fue decisivo en una campaña intensa, en la que defendió causas de justicia social, igualdad racial, salud y educación. Desde su toma de posesión en enero de 2021, Harris lideró iniciativas en temas de salud mental y migración, promoviendo relaciones diplomáticas clave con países centroamericanos.

Hoy, 5 de noviembre de 2024, Kamala Harris y su equipo enfrentan un momento decisivo en las elecciones, un proceso que puede definir tanto su futuro político como el rumbo de Estados Unidos, confirmando su compromiso con una nación más equitativa y unida.

I’m asking for your vote because as president, I will get up every day and fight for the American people. pic.twitter.com/lp4bj90zvn

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 2, 2024