El candidato presidencial republicano, Donald Trump lanzó un llamado a los votantes estadounidenses para mantenerse en las filas para emitir su voto y hacer que Estados Unidos sea grande otra vez.

A través de su cuenta de “X”, el expresidente estadounidense dijo que este es el día más importante en la historia de Estados Unidos.

Te puede interesar: ¿A qué hora se darán resultados de las elecciones en USA?

“¡Hoy es oficialmente el DÍA DE LAS ELECCIONES! Este será el día más importante en la historia de Estados Unidos. El entusiasmo de los votantes está POR LAS CALMAS porque la gente quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande. ¡Eso significa que las filas serán largas!”

Por ello pidió: “Necesito que entregues tu voto sin importar cuánto tiempo tome. ¡MANTENTE EN LA FILA!”

Y acusó que “los demócratas comunistas radicales quieren que hagas las maletas y te vayas a casa”.

El candidato presidencial aseguró que “¡Juntos vamos a tener una tremenda victoria y HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.

Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!

I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024