La reciente aparición sorpresa de Kamala Harris en Saturday Night Live (SNL) generó reacciones encontradas, especialmente entre seguidores de Donald Trump, quienes consideran que el sketch con Harris guarda similitudes con uno realizado por el expresidente junto a Jimmy Fallon en 2015.

El 2 de noviembre, Kamala Harris participó en SNL junto a la comediante Maya Rudolph, quien la interpretaba en el programa. Ambas se encontraron en un “reflejo doble” frente al espejo de un camerino, una dinámica que recordó a muchos el momento en que Trump y Fallon compartieron un sketch similar en The Tonight Show.

En esta versión de SNL, Harris ficticia de Rudolph reflexiona frente al espejo, deseando consejos, cuando la verdadera Harris aparece al otro lado con un “¡Tú y yo también, hermana!”, compartiendo bromas antes de despedirse con el clásico “¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!”.

En 2015, Donald Trump y Fallon emplearon una premisa parecida: Fallon imitaba a Trump frente al espejo hasta que el verdadero entraba en escena para ofrecerle algunos consejos.

El locutor de radio Ari Hoffman fue uno de los primeros en señalar las similitudes en redes sociales, acusando a Kamala Harris de “falta de originalidad” y de “plagiar” la idea de Donald Trump.

Kamala flew to NY for a 2 minute Saturday Night Live appearance. SNL gets about 3-5 million viewers a week.

She wouldn’t go to Austin, even when she was in Texas, to go on Joe Rogan’s 3 hour show.

Rogan’s interview with Trump has 43 million views, with JD Vance, 12 million https://t.co/d15iraqULP

— Ari Hoffman 🎗 (@thehoffather) November 3, 2024