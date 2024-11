Elon Musk y Cardi B protagonizaron un tenso intercambio de comentarios en redes sociales luego de que el magnate lanzara críticas hacia la rapera.

Te podría interesar:Anuncian sorteo para asistir a la premier de Wicked en México

Todo comenzó cuando Musk compartió un video del discurso que Cardi B dio en apoyo a Kamala Harris, en el cual la artista expresó su oposición a algunas de las políticas de Donald Trump.

Elon Musk se refirió a Cardi B como una “marioneta” y cuestionó la autenticidad de la campaña de Harris, afirmando que “carece de empatía y autenticidad”.

Another puppet who can’t even talk without being fed the words.

The Kamala campaign has no authenticity or true empathy. https://t.co/gwbZBKIAk8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2024