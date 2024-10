Los Yankees de Nueva York se reponen y logran alargar la Serie Mundial al obtener su primera victoria en el cuarto juego.

Con marcador de 4-11, los Mulos de Manhattan lograron evitar la barrida ante los Dodgers de Los Ángeles en un Yankee Stadium abarrotado.

Ante una sólida respuesta ante la presión, los Yankees revivieron sus aspiraciones y ahora se preparan para el Juego 5, donde ambos equipos buscarán tomar ventaja en el Clásico de Otoño.

El Juego 5 se celebrará este miércoles 30 de octubre a las 18:08 horas (hora de la Ciudad de México) en el histórico Yankee Stadium, el cual volverá a recibir a miles de aficionados deseosos de ver a sus equipos luchar por la gloria.

Para el esperado duelo de esta noche, los Dodgers han designado a Jack Flaherty como su lanzador abridor, mientras que los Yankees confiarán en Gerrit Cole para llevarlos a la victoria. Este juego podría ser decisivo, ya que una victoria de los Dodgers les daría el título de la Serie Mundial 2024.

Claro Sports cubrirá el minuto a minuto, mientras que ESPN y Fox Sports transmitirán el partido en vivo tanto por televisión como en línea, para que los aficionados no pierdan detalle de este emocionante encuentro que podría definir el campeonato.

La expectativa del juego 5 de la Serie Mundial crece ante la rivalidad que siempre caracterizó estos duelos entre Yankees y Dodgers, y se espera un enfrentamiento de alto nivel.

— MLB (@MLB) October 30, 2024