Justo al momento de ejecutar un out en la Serie Mundial, aficionados de los Yankees intentaron arrebatar la bola a Mookie Betts, jugador de los Dodgers; los expulsaron.

Al corte de este 29 de octubre se juega el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, en el Yankee Stadium.

El momento sucedió cuando se jugaba la parte baja de la primera entrada cuando Betts corrió a lo más alejado del jardín derecho para recuperar la bola bateada por Gleyber Torres, de los Yankees.

Justo a tener la pelota en su guante, un par de aficionados intentaron arrebatársela a Mookie Betts quien quedó asombrado por la acción y luego recriminó a los umpires los hechos.

Los seguidores del equipo neoyorkino sujetaron por el brazo a Betts y posteriormente lo jalonearon para que soltara la bola, cosa que sucedió pero la acción no fue válida.

There’s no room for something like this in baseball.

Mookie Betts caught a ball in Yankee Stadium and fans decided to try to take it from him and yank his arm in the process.

Ridiculous.

pic.twitter.com/wfHrr6ISuc

— Dodgers Nation (@DodgersNation) October 30, 2024