David Harris, actor estadounidense recordado por su participación en la película de culto “The Warriors”, falleció a los 75 años de edad.

Lo anterior fue confirmado por la hija del actor, Davina Harris, al diario The New York Times.

Davina Harris mencionó que su padre falleció el pasado viernes 25 de octubre, en su hogar de Nueva York tras una larga batalla contra el cáncer. Asimismo, destacó la importancia que tuvo la actuación en la vida de David Harris y la contribución que hizo al cine y a la televisión.

“The Warriors”, basada en la novela de Sol Yurick y dirigida por Walter Hill, sigue la historia de una pandilla neoyorquina que es señalada, injustamente, de un asesinato, por lo que intentan escapar de la policía y de diferentes pandillas de Nueva York.

We’ve lost another childhood icon as actor David Harris, who played Cochise in the 1979 cult classic, “The Warriors” has passed away from cancer at 75.

A native NYer, Harris also had roles in NYPD Blue and Law & Order, but he will always be known as Cochise. RIP David Harris.🙏🏾 pic.twitter.com/Z7fEIZMuVG

— First and Pen (@firstandpen) October 27, 2024