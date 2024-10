A dos semanas de la muerte de Liam Payne, el cantante Sam Pounds había compartido que habría un sencillo póstumo en el que colaboraron.

Bajo el nombre de “Do No Wrong”, originalmente estaba prevista ser lanzada este 1 de noviembre, o al menos así lo había anunciado Sam Pounds, artista con el que la grabó.

Por si te lo perdiste: Juanes sorprende a seguidora que cantaba una de sus canciones

“Rezo para que esto sea una bendición para el mundo como Liam siempre ha soñado. Rezo para que los ángeles los consuelen a todos todos los días mientras escuchan”, escribió Pounds.

Tras este anuncio los comentarios no se hicieron esperar, pues no han pasado dos semanas de la muerte del exintegrante de One Direction. La mayoría estaban centrados en el corto tiempo en que esta sería lanzada por lo que el cantante recapacitó esta decisión y publicó.

“Hoy he decidido celebrar la canción “Do No Wrong” y dejar esas libertades a todos los miembros de la familia. Quiero que todas las ganancias se destinen a una organización benéfica que ellos elijan (o como deseen). Aunque a todos nos encanta la canción, todavía no es el momento. Todos estamos aún afligidos por el fallecimiento de Liam y quiero que la familia lo despida en paz y en oración. Todos esperaremos”, mencionó en sus redes sociales.

Por si te lo perdiste: Ella es Diana Esparragoza, nueva novia de Peso Pluma

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still morning the passing of Liam and I…

— Sam Pounds (@iamsampounds) October 29, 2024